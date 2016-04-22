Gauck'tan 103'üncü madde açıklaması



Almanya Cumhurbaşkanı Deutschlandfunk radyosuna yaptığı açıklamada, "Benim tavsiyem, güncel heyecanlı tartışmalar doğrultusunda karar alınmaması; lehte ve aleyhte görüşlerin iyice tartılması olur" dedi.

Türk hükümetinin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hakkında küfürlü ifadeler içeren bir şiiri programında okuyan Alman komedyen Jan Böhmermann'ın 103'üncü maddeden yargılanması için Alman hükümetinden talepte bulunması, söz konusu yasayı gündeme taşımıştı. Alman Ceza Yasası'nda bir istisna oluşturan 103'üncü maddeden adli kovuşturma yürütülebilmesi için federal hükümetin savcılığa yetki vermesi şart koşuluyor. Almanya Başbakanı Merkel, geçen haftaki açıklamasında Böhmermann hakkında adli kovuşturma yapılabilmesi için federal hükümetin savcılığa yetki verdiğini duyurmuş, ancak aynı açıklamasında 103'üncü maddenin 2018 yılına kadar yürürlükten kaldırılmasının planlandığını açıklamıştı.

Gauck, Almanya içinde Cumhurbaşkanı'na hakaret suçunu düzenleyen 90'ıncı maddenin kaldırılması önerilerine ilişkin olarak ise bu maddeye hiçbir zaman başvurmadığını hatırlatarak, "Cumhurbaşkanı herkesin temsilcisidir. Muhtemelen bir cumhuriyetin, demokrasinin en üst düzeydeki temsilcisinin en az taç giymiş bir kral kadar saygıyı hak ettiğini herkes biliyordur" dedi. Federal hükümet, 90'ıncı maddenin kaldırılması önerilerine karşı çıkıyor.

"Görüş ayrılıklarına rağmen Türkiye ile diyalog sürmeli"

Cumhurbaşkanı Gauck, Almanya Başbakanı Merkel'in Türkiye ziyareti öncesinde Türkiye ile AB arasındaki mülteci anlaşmasına ilişkin görüşlerini de dile getirdi. Gauck, Türk hükümeti ile 'görüş ayrılıkları' bulunsa da Almanya'nın 'politika yapabilir' durumda kalması gerektiğini söyledi. Gauck, "Sadece kendi seviyemizdeki ülkelerle ilişki kurarsak, dünya genelinde ticaret ortağı, diyalog ortağı, anlaşma ortağı olarak sahip olduğumuz ortakların çoğundan vazgeçmek gerekirdi" dedi. 'Türkiye politikasındaki yanlışlar ve Türkiye Cumhurbaşkanı'nın hatalarından bağımsız olarak' mülteci krizine bir çözüm bulunması gerektiğine dikkat çeken Almanya Cumhurbaşkanı, Avrupalıların Türkiye ile eşit seviyede müzakere yürüttüğünü belirtti.

AfD'ye eleştiri

Almanya Cumhurbaşkanı Joachim Gauck, Deutschlandfunk radyosu ile mülakatında, İslam karşıtı açıklamaları ile tepki çeken sağ popülist Almanya İçin Alternatif (AfD) partisine dair görüşlerini de aktardı. Gauck, "Bir siyasi hareket anayasa ile çelişen bir konu etrafında bir araya geliyorsa, bundan endişe duyarım" dedi. Cumhurbaşkanı Almanya'da Müslümanların çoğunun anayasanın arkasında olduğu ifade ederek, "Müslümanlar bizim ülkemizin bir parçasıdır" şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanı Joachim Gauck ile yapılan mülakatın tamamı pazar günü Deutschlandfunk radyosunda yayınlanacak.