Gauck mültecilere daha fazla yardım istedi



Almanya Cumhurbaşkanı Joachim Gauck Dünya Mülteciler Günü vesilesiyle Berlin'dDe düzenlenen törende yaptığı açıklamada, 2. Dünya Savaşı'nın ardından yoksul ve tamamen yıkılmış olan Almanya'nın milyonlarca sığınmacıyı ülkeye entegre etmeyi başardığını hatırlattı. Gauck, 'Ekonomik açıdan başarılı, siyasi açıdan istikrarlı bir Almanya neden yarının kendisine getireceği şansın farkına varıp, bugünün zorluklarıyla mücadele etmesin?' diye konuştu.

Gauck 2. Dünya Savaşı'nın ardından mülteciler açısından ortaya çıkan acı tabloyu hatırlatarak, 'O yıllarda yerinden yurdunden edilmiş insanlara dair hatıralar, günümüzdeki kurbanlara daha fazla anlayış gösterilmesine yardım etmeli' dedi.

Almanya Cumhurbaşkanı Almanya ve Avrupa'yı, dünya genelindeki sığınmacı ve mülteci sayısının 60 milyona ulaşması nedeniyle daha fazla zorluğun beklediğine dikkat çekerek, 'Mülteci politikası çok uzun süredir sadece ülkelerin iç politikası değil, aynı zamanda dış, güvenlik ve kalkınma politikalarının da bir parçası' dedi.

Almanya İçişleri Bakanı Thomas de Maiziere ise siyasetçilerin ve vatandaşların mültecilere uzun vadeli yardım etmesini umut ettiğini belirtti. Dünya genelinde yerinden yurdundan edilmiş 60 milyon insana yardım edilmesinin hiç de kolay olmayacağını söyleyen de Maiziere, 'Bu yapılırken, kurbanların kaderi, yaşadıkları asla siyasete alet edilmemeli' dedi.