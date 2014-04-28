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Dünya
Deutsche Welle

Gauck hükümeti eleştirdi

Türkiye ziyareti kapsamında temaslarını sürdüren Almanya Cumhurbaşkanı Joachim Gauck, Erdoğan hükümetine yönelik eleştirilerde bulundu.

28 Nisan 2014 17:55

AFP haber ajansının haberine göre, Almanya Cumhurbaşkanı Joachim Gauck Türk mevkidaşı Abdullah Gül ile pazartesi günü bir araya geldiği görüşmede, Erdoğan hükümetinin politikalarını eleştirdi.

İki cumhurbaşkanının görüşmesinde, Türkiye’deki Twitter ve Youtube gibi sosyal medya platformlarına konulan erişim yasağının yanı sıra Türkiye’de son aylarda binlerce polis ve savcının görev yerlerinin değiştirilmiş olması gündeme geldi. Gauck, bu tür uygulamaların demokrasiyle bağdaşıp bağdaşmadığı sorusunu dile getirirken, Gül hükümetin son on yılda imza attığı demokratik ve siyasi reformlara dikkat çekti.

Gauck hükümetle Anayasa Mahkemesi Başkanı Haşim Kılıç arasındaki gerginliğe de atıfta bulunarak, hükümete yönelik olarak 'hukuk devletinde mahkemelere emir verilemeyeceğini' söyledi. Gauck, eleştirilerinin ardından, “Dostlar arasında diğerinin hoşuna gitmeyecek konular da konuşulabilmelidir” diye konuştu.

Gauck'un Abdullah Gül ile pazartesi günü yaptığı görüşmenin ardından, Türkiye Başbakanı Erdoğan ile bir araya gelmesi planlanıyor. Öğleden sonra ise Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nde konuşma yapması bekleniyor.

Gauck gezisinin son günü olan salı günü ise Türk-Alman Üniversitesi'nin açılışına katılacak.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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