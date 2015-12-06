Gauck: 'Filistin ve İsrail arasında şiddet sarmalı durmalı'



Almanya Cumhurbaşkanı Joachim Gauck İsrail ziyareti çerçevesinde bugün Kudüs'te temaslarda bulundu. Almanya Cumhurbaşkanı Kudüs'te Başbakan Benyamin Netanyahu ve Cumhurbaşkanı Reuven Rivlin ile bir araya geldi.

Kudüs İbrani Üniversitesi'nde fahri doktorluk unvanı verilen Gauck, Filistinliler ve İsraillilere sonu bir türlü gelmeyen şiddet sarmalına artık son verme çağrısında bulundu. Her iki tarafın da kendisinin belirleyeceği bir beraberlik hedefini gütmesi gerektiğini söyleyen Gauck, İsrail'in güvenlikle ilgili kaygılarına anlayış gösterdiğini vurguladı.

Almanya Cumhurbaşkanı, 'Terörün Batı Avrupa'ya da yaklaştığı şu dönemde, İsrail'in uzun yıllardır yaşadığı tehdidi daha iyi anladığını' belirtti. Almanya Cumhurbaşkanı terör ve şiddet karşısında Almanya'nın İsrail'in tarafında olacağını kaydetti.

Almanya Cumhurbaşkanı Filistinliler ve İsraillilerden barış sürecine yeni bir şans vermelerini istedi.

Gauck İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu'nun kendisine, Gazze Şeridi'ndeki Filistinlilerin hayat koşullarını iyileştirme sözü verdiğini belirtti. Almanya Cumhurbaşkanı burada koşulların iyileştirilmesiyle, müzakere ve görüşmeler için yeni bir temel oluşabileceğini kaydetti.