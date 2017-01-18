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Dünya
Deutsche Welle

Gauck: Demokrasi tehdit altında

Görev süresi yakında dolacak olan Almanya Cumhurbaşkanı Joachim Gauck, başkent Berlin'de son konuşmasını yaptı. Gauck, Almanya'nın sağlam ve mücadeleci bir demokrasiye ihtiyacı olduğunu söyledi.

18 Ocak 2017 18:25

Almanya Cumhurbaşkanı Joachim Gauck, Berlin'de Bellevue Sarayı'nda 200 kişinin katıldığı bir toplantıda cumhurbaşkanı olarak son konuşmasını yaptı. Konuşmasında demokratik değerlere dikkat çeken Gauck, Almanya için sağlam ve mücadeleci bir demokrasi istediğini vurguladı. "Cumhurbaşkanlığı görevini devralmasından beş yıl sonra demokratik ve istikrarlı Almanya'nın tehditlerle karşı karşıya olduğundan daha fazla emin olduğunu" ifade eden Gauck, "Geleceğin daha güçlü hale getirilmesi için büyük çaba gösterilmesi gerekiyor" diye konuştu.

İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden çıkış kararı almasına, Ortadoğu ve Ukrayna'nın doğusundaki savaşlara, ayrıca Rusya'nın Kırım'ı ilhak etmesine dikkat çeken Gauck, Almanya ve Avrupa'nın dış politikadaki hareket kabiliyetinin görünür şekilde kısıtlandığını ifade etti. İslamcı terör tehdidinin de arttığını belirten Gauck, ABD'nin yeni seçilen başkanı Donald Trump'ın görev dönemi ile de uluslararası düzende ve transatlantik ilişkilerde yeni güçlükler oluştuğunu kaydetti.

Konuşmasında Almanya'daki terör saldırılarının sonuçlarına ilişkin tartışmalara değinen Gauck bu konuda daha güçlü bir devlete işaret etti. "Eğer terör ve şiddetle mücadelede zayıf ve çaresiz kalınırsa hukuk devleti kaybeder" diyen Gauck, "Daha fazla güvenlik demokrasiyi tehlikeye atmaz, aksine demokrasinin korunması için gereklidir" şeklinde sözlerini sürdürdü.

'Daha fazla sorumluluk' çağrısı

Almanya'nın uluslararası yükümlülüklerinin tümünü yerine getirmediği saptamasında bulunan Gauck, Almanya'nın uluslararası politikada da daha fazla sorumluluk üstlenmesini istedi. Almanya'nın bir ada yapılamayacağını belirten Gauck, Suriye krizine atıfta bulundu. "Almanya her gün şu soruyla karşı karşıya: Dünyada en azından insanlık dışı uygulamalar, zalimce takibatlar ve insan hayatının yok edilmesi gibi dramatik olaylara karşı tepki vermezsek inandırıcılığımızı kaybetmez miyiz?" diyen Gauck, Almanya'nın sessiz kalmaması gerektiğini vurguladı.

Almanya Cumhurbaşkanı Gauck'un görev süresi 18 Mart'ta sona eriyor. Koalisyon ortakları Gauck'un yerine Dışişleri Bakanı Frank - Walter Steinmeier'in aday gösterilmesi konusunda anlaşmıştı. Yeni cumhurbaşkanı 12 Şubat'ta Federal Konsey'de yapılacak seçimlerle belirlenecek.

© Deutsche Welle Türkçe

dpa/DW/HS/BK

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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