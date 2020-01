Gauck Can Dündar'la görüştü

Gazeteci Can Dündar'ı Berlin'deki Bellevue Sarayı'nda kabul eden Almanya Cumhurbaşkanı Joachim Gauck, Türkiye'de basın özgürlüğü ve hukuk devleti ilkesine ilişkin gelişmeler nedeniyle "ciddi endişe" duyduğunu dile getirdi.

Görüşmeye katılanlar, Gauck'un Dündar'ın çabalarına verilen desteğin bir işareti olarak Saray'a davet edildiğini söylediğini aktardı. Gauck, Can Dündar'a Almanya'ya misafir olarak hoşgeldiğini ifade etti.

Bellevue Sarayı'nda Gauck'la 90 dakika görüşen Can Dündar da Avrupa'nın Ankara'ya karşı yürüttüğü politikaları eleştirdi. Dündar, Avrupa'nın otokrat Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sistemine alternatif sunmayı başaramadığını ifade etti.

Can Dündar, Türkiye'de gazetecilerin tutuklanmasını eleştiren bir açıklama yapan Almanya Başbakanı Angela Merkel'e de teşekkür etti.

Sınır Tanımayan Gazeteciler Almanya Temsilcisi Christian Mihr, Gauck'un Dündar'la görüşmesinin Türkiye'deki birçok gazeteci açısından anlamlı bir dayanışma işareti olduğunu dile getirdi. Ancak daha somut desteğin de gerekli olduğunu söyleyen Mihr, tehdit altındaki gazetecilere vize kolaylığı sağlanmasını istedi.

Alman TAZ gazetesine konuşan Can Dündar, Türkiye'nin "gestapo rejimine" doğru ilerlediğini söyledi. Dündar, Alman halkının Türkiye'deki gelişmeleri anlayabilmek için tarih kitaplarının sayfalarını çevirmesi gerektiğini dile getirdi.

Can Dündar'a ödül

Öte yandan Alman Dergi Yayıncıları Birliği'nin (VDZ) Basın Özgürlüğü kategorisinde Altın Victoria ödülüne layık görülen Can Dündar, ödülünü bu akşam Berlin'de düzenlenecek törenle alacak. Ödülün Can Dündar'a verilmesiyle ilgili daha önce yapılan açıklamada, Dündar'ın „sarsılmaz azim ve tam bir kişisel bağlılık ile bağımsız ve açık gazeteci yolundan ayrılmadığı” belirtildi. Açıklamada, "basın özgürlüğüne yönelik dünyada artan tehditler karşısında Can Dündar ve yarattığı etkinin cesaret ve umut verdiği” ifade edildi.

