Gauck: Askerî operasyonlara toptan karşı çıkılmamalı



Almanya Cumhurbaşkanı Joachim Gauck Alman dış politikasında askerî operasyonların tamamen en baştan reddedilmesine karşı olduğunu söyledi. Gauck Deutschlandradio Kultur'a verdiği demeçte, Almanya'nın dünya üzerinde daha aktif bir rol oyması için askerî operasyonlar konusundaki temkinli tavrından vazgeçmesi gerektiğini dile getirdi.

Almanya Cumhurbaşkanı insan hakları için verilen mücadele ya da masum insanların hayatta kalması için askerî operasyonların bazen gerekli olduğunu söyleyerek, "Nasıl ki sadece hakim ya da öğretmenlere değil, polislere de ihtiyacımız varsa, suç işleyenlere, despotlara karşı mücadele etmek, onları durdurmak için uluslararası güçlere de ihtiyacımız var" dedi.

Almanya'nın daha aktif bir dış politika izlemek için anlayış tarzını değiştirmesinin de önemini vurgulayan Almanya Cumhurbaşkanı, "Almanya böyle bir role izin vermeli, çünkü güvelinir bir demokrasiye sahip" dedi.

Cumhurbaşkanı'nın yaptığı açıklamaya Sol Parti'den tepki geldi. Sol Parti Federal Meclis dış politika uzmanlarından Jan van Aken, "Alman Ordusu'nu 'haydi' diyerek dünyanın her tarafına göndermek isteyen bir Cumhurbaşkanı, halkını karşısına alıyor demektir. Gauck'un bu konudaki tek yanlı bakış açısı çok tehlikeli" dedi.