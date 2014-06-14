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Dünya
Deutsche Welle

Gauck: Askerî operasyonlara toptan karşı çıkılmamalı

Almanya Cumhurbaşkanı Joachim Gauck, Alman dış politikasının daha aktif rol oynaması için askerî operasyonları tamamen reddetmemesi gerektiğini söyledi.

14 Haziran 2014 21:27


Almanya Cumhurbaşkanı Joachim Gauck Alman dış politikasında askerî operasyonların tamamen en baştan reddedilmesine karşı olduğunu söyledi. Gauck Deutschlandradio Kultur'a verdiği demeçte, Almanya'nın dünya üzerinde daha aktif bir rol oyması için askerî operasyonlar konusundaki temkinli tavrından vazgeçmesi gerektiğini dile getirdi.

Almanya Cumhurbaşkanı insan hakları için verilen mücadele ya da masum insanların hayatta kalması için askerî operasyonların bazen gerekli olduğunu söyleyerek, "Nasıl ki sadece hakim ya da öğretmenlere değil, polislere de ihtiyacımız varsa, suç işleyenlere, despotlara karşı mücadele etmek, onları durdurmak için uluslararası güçlere de ihtiyacımız var" dedi.

Almanya'nın daha aktif bir dış politika izlemek için anlayış tarzını değiştirmesinin de önemini vurgulayan Almanya Cumhurbaşkanı, "Almanya böyle bir role izin vermeli, çünkü güvelinir bir demokrasiye sahip" dedi.

Cumhurbaşkanı'nın yaptığı açıklamaya Sol Parti'den tepki geldi. Sol Parti Federal Meclis dış politika uzmanlarından Jan van Aken, "Alman Ordusu'nu 'haydi' diyerek dünyanın her tarafına göndermek isteyen bir Cumhurbaşkanı, halkını karşısına alıyor demektir. Gauck'un bu konudaki tek yanlı bakış açısı çok tehlikeli" dedi.

 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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