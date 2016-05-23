Gauck Almanya'da radikalleşmeye karşı uyardı



Almanya Federal Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Joachim Gauck, Batı'nın İslamlaştırılmasına Karşı Yurtsever Avrupalılar (Pegida) hareketinin düzenlediği gösterilere işaretle anayasa düşmanlığı ve radikalleşme karşısında uyarıda bulundu. Gauck, Alman Anayasası'nın yürürlüğe girişinin 67. yıldönümü münasebetiyle 700 belediye temsilcisine hitaben yaptığı konuşmada, ‘beyinlerdeki dost-düşman ayrımı' ile ‘yalancı basın' sloganını ve demokrasinin ‘sistem' adı altında küçümsenmesini eleştirdi.

Cumhurbaşkanı Gauck, anayasanın ana ilkelerini değiştirmek ya da kaldırmak isteyen anayasa düşmanlarıyla diyalog kurmanın mümkün olmadığını söyledi.

Gauck, Pegida'yı zikretmeksizin kışkırtıcı sloganların kullanıldığı ‘belli gösterileri' düzenleyenlerin halkın iradesini yansıtma iddiasını üstlenmeye yeltenmelerini ‘gülünç' bulduğunu belirtti. Gauck öncelikle ‘Halk biziz!' sloganının suistimal edilmemesi uyarısında bulundu.

Bu slogan, 1989 yılında Almanya Demokratik Cumhuriyeti'nde düzenlenen gösterilerde kullanılmıştı. Pegida ‘Halk biziz!' sloganını göçmenlere ve öncelikle Müslümanlara karşı kullanıyor.

"Tartışma kültürü yaygınlaşmalı"

Halkı siyasi tartışmalara katılmaktan çekinmemeye çağırdığı konuşmasında ‘görüş ayrılıklarının dile getirilmesini lüzumsuz münakaşa' addetmenin doğru olmadığını dile getiren Almanya Cumhurbaşkanı, ‘siyasi görüşler yelpazesinin genişlemekte olduğu Almanya'da farkların ifade edilmemesinin ya da kapatılmaya çalışılmasının' doğru olmayacağını söyledi.

Joachim Gauck, siyaset hayatı ve medyadaki, ‘doğru olduğu sanılanın gerçekleşmesi için' tartışmaları ‘pedagojik dürtüyle' sınırlamaya çalışma eğilimini eleştirdi. Cumhurbaşkanı Gauck gerginliğin ötekileştirerek ya da dışlayarak değil, açıklık göstererek ve karşı tezler üretilerek giderilebileceğini belirttiği konuşmasında halka, toplum hayatına angajmanla, katılmayla ve seçimlerde oy kullanarak şekil verilmesine katkıda bulunma çağrısı yaptı.