Gauck AB-Türkiye anlaşmasını savundu



Almanya Cumhurbaşkanı Gauck Deutschlandfunk radyosuna yaptığı açıklamada Almanya ve Avrupa Birliği'nin “insan haklarına, hukuk devleti prensibine aynı anlamı atfetmeyen ülkelerle siyaset yapabilir durumda olması” gerektiğini söyledi.

Gauck “Eğer sadece bizim düzeyimizdeki ülkelerle ilişkiler geliştirecek olursak, partnerlerin bir kısmı kestirmeden düşmüş olur” diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Gauck bu nedenle Alman ve Avrupa siyasetinin, Türk siyasetinin ve Türkiye Cumhurbaşkanı'nın hatalarının yanı sıra milyonlarca sığınmacının bu ülkede güvenli bir hayata kavuştuğu gerçeğini de görme zorunluluğunu dikkate aldığını söyledi.