Gattuso, Hakan’ı istemiyor

Sezon başında Bayer Leverkusen'den Milan'a 22 milyon euro karşılığında transfer olan olan Hakan Çalhanoğlu, ligde oynayacakları Benevento maçının 23 kişilik kadrosuna alınmadı.

İtalyan Corriere dello Sport gazetesi, teknik direktörlük koltuğuna oturan Gennaro Gattuso, milli futbolcuyu kadroda düşünmediğini yönetime bildirdiğini yazdı.

Hakan Çalhanoğlu'nun çıktığı 19 maçtaki 2 gol 6 asistlik performansına rağmen beklentileri karşılamadığını iddia eden gazete, milli oyuncuya talip olan kulüpler arasında Galatasaray ve Fenerbahçe'nin de olduğunu öne sürdü.