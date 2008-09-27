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Spor

Gattuso: Gilardino problemli

Rino Gattuso Gilardino’nun mental ve kişilik problemlerinin olduğunu söyledi. Bu yüzden Milan’dan yollandığını iddia eden Gattuso; Boriello bunların hepsine sahip bir oyuncu olduğunu belirtti.

27 Eylül 2008 03:00


Rino Gattuso Gilardino’nun mental ve kişilik problemlerinin olduğunu söyledi. Bu yüzden Milan’dan yollandığını iddia eden Gattuso; Boriello bunların hepsine sahip bir oyuncu olduğunu belirtti.

Gilardino Parma’dan 2005 yılında Milan’ın yeni gol ümidi olarak transfer edilmişti.

Ancak Gilardiono için Milan’da işler hep kötü gitti. Asla hocası Ancelotti’nin güvenine ve saygısına sahip olamadı. Sonunda bu yaz Milan’dan ayrılarak Fiorentina’ya transfer oldu.

Milan’da Gilardino’nun gitmesiyle oluşan boşluğu Genoa’dan Boriello’yu alarak doldurdu. Boriello’da üç maçta iki gol atarak kendisine güvenenleri yanıltmadı.

Bu konuyla ilgili Milan Channel’a konuşan Gattuso, “Boriello Gilardino’dan çok daha fazla özelliğe sahip. Boriello içeriye çok iyi dalışlar yapıyor. O hareketlendiği zaman durdurulması imkansız bir oyuncu. Çünkü çok güçlü bir fiziğe sahip” diyerek takım arkadışını överken sözlerine, “Milan formasını taşımak Fiorentina forması taşımaya benzemez. Çok daha ağırıdır. Milan’da oynamak için kişilik problemlerinizin olmaması gerekir” Gilardino’ya yüklenerek son verdi.

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