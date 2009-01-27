İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından AC Milan'ın orta saha oyuncusu Gennaro Ivan Gattuso, 3 ay sonra sakatlıktan kurtulmuş olacağını söyledi.



AC Milan'ın, geçen yıl 7 Aralık'ta Catania ile oynadığı maçta dizinden sakatlanarak, önemli bir ameliyat geçiren yıldız futbolcu, 3 ay sonra yeşil sahalara döneceğini açıkladı. Gattuso, iyileşme sürecinin iyi gittiğini, bunu egzersizlerle de hızlandırdığını belirtti.



31 yaşındaki orta saha oyuncusu, Manchester City'nin yapmış olduğu astronomik teklifi reddederek, AC Milan'da kalmayı seçen takım arkadaşı Kaka için de "Onunla gurur duyuyorum. Çok doğru bir karar verdi" dedi.