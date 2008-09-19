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Dünya

Gates'ten Rusya'ya gözdağı

ABD Savunma Bakanı Robert Gates, Rusya'nın, NATO üyesi olması halinde Gürcistan'a saldırmasının askeri karşılık bulacağını söyledi

19 Eylül 2008 03:00

ABD Savunma Bakanı Robert Gates, Rusya'nın, NATO üyesi olması halinde Gürcistan'a saldırmasının askeri karşılık bulacağını söyledi.

NATO Savunma Bakanları toplantısına katılmak üzere geldiği Londra'da Sky News'e açıklamalarda bulunan Gates, NATO tüzüğünün, herhangi bir üyeye saldırılması halinde bu üyeye destek verilmesini gerektirdiğini belirtti ve "Taahhütlerimizi yerine getiririz" diye konuştu.

'Rusya, Sovyetler Birliği değil'

Gates, NATO'nun sadece görüş bildirmek üzere kurulmadığını, aslen askeri bir ittifak olduğunu ifade etti. Yeni bir Soğuk Savaş durumuna gelinmeyeceği düşüncesinde olduğunu kaydeden Gates, "Rusya, Sovyetler Birliği değil" dedi.

Gürcistan'ın NATO üyeliğini ülke güvenliği açısından tehdit olarak gören Rusya, bu durumu asla kabul etmeyeceğini, NATO üyesi olsa bile herhangi bir askeri hamleden çekinmeyeceğini açıklayarak gözdağı vermişti. (AA)

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