-GATES'TEN EŞCİNSELLER İÇİN KONGREYE ÇAĞRI BRÜKSEL (A.A) - 13.10.2010 - ABD Savunma Bakanı Robert Gates, eşcinsellere askerlik yasağının mahkemeler değil Kongre tarafından kaldırılması gerektiğini söyledi. NATO toplantısı için Brüksel'e gelen Gates, uçakta gazetecilere yaptığı açıklamada, Washington Bölge Mahkemesi'nin bu doğrultudaki kararına rağmen eşcinsellere cinsel tercihlerini gizlemeden askerlik yapabilme yolunun açılabilmesi için "dikkatli bir hazırlık, oldukça fazla eğitim ve yasal düzenlemelerde birçok değişiklik gerektiğini" kaydetti. ABD Başkanı Barack Obama, Kongre'ye eşcinsellere askerlik yasağını kaldırma çağrısında bulunmuş, fakat bu yöndeki girişim cumhuriyetçi üyeler tarafından engellenmişti. ABD’de bir mahkeme, bugüne kadar orduda ancak "cinsel tercihlerini gizli tutmak kaydıyla" görev yapabilen eşcinsellerin artık kimliklerini de açıklayabileceklerine karar verdi. ABD'de Bill Clinton'ın başkanlığı döneminde çıkarılan bir yasayla eşcinsellerin asker olmasının önü fiilen açılmış ve Amerikan ordusu "sorma, söyleme" politikası izlemeye başlamıştı. Buna göre, Amerikan ordusundaki askerlerin cinsel eğilimlerinin soruşturulması yasaklanmış ve sadece eşcinsel kimliğini açıkça beyan edenlerin ordudan atılması öngörülmüştü. Washington Bölge Mahkemesi, "sorma, söyleme" politikasının anayasaya aykırı olduğuna hükmetti.