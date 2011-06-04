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Dünya

GATES'TEN AFGANİSTAN'A VEDA ZİYARETİ KABİL (A.A)

04 Haziran 2011 18:08

-GATES'TEN AFGANİSTAN'A VEDA ZİYARETİ KABİL (A.A) - 04.06.2011 - ABD Savunma Bakanı Robert Gates, Amerikan askerlerine ve Afgan yetkililere veda ziyaretinde bulunmak üzere sürpriz bir şekilde Afganistan'a geldi. Singapur'dan başkent Kabil'e gelen Gates, Afganistan'ın doğu ve güneyindeki askerlerle bir araya gelecek. Bu ayın sonunda emekliye ayrılacak olan Gates'in, bugün ayrıca Afganistan lideri Hamid Karzai ile görüşmesi bekleniyor. Gates, 2006 yılının Aralık ayında Savunma Bakanlığı görevine getirildiğinden bu yana Afganistan'ı 12. kez ziyaret ediyor.

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