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Dünya

GATES: YAPILANDIRMADA ABD YER ALMAMALI WASHINGTON (A.A)

01 Nisan 2011 02:28

-GATES: YAPILANDIRMADA ABD YER ALMAMALI WASHINGTON (A.A) - 31.03.2011 - ABD Savunma Bakanı Robert Gates, ülkesinin Libya'da Muammer Kaddafi sonrası yapılanmada yer almaması gerektiğini, bu konuda bölge ülkelerinin ve ABD'nin Avrupa'daki müttefiklerinin sorumluluk üstlenebileceğini söyledi.  Robert Gates, senatoda bir oturumda yaptığı açıklamada, ''ülkesinin ihtiyacı olan son şeyin yeni bir ulus inşa girişimi olduğunu'' belirtti.   Gates, ''Samimi görüşüm, Libya'nın geleceği konusunda ABD'nin sorumluluk almaması gerektiğidir. Hem bölgedeki ülkelerin hem de Avrupa'daki müttefiklerimizin bu çabalara katılabileceğini düşünüyorum, özellikle de Libya'nın kalkınmasına katkı için yapılacak yardımlarla'' dedi. 

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