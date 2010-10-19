-GATES: TÜRKİYE'YE BASKI UYGULAMIYORUZ WASHINGTON (A.A) - 18.10.2010 - ABD Savunma Bakanı Robert Gates, NATO bünyesinde kurulmak istenen füze savunma sistemine potansiyel katkıları hakkında Türkiye'yle diyalog içinde olduklarını ancak katkıda bulunması için baskı uygulamadıklarını söyledi. Robert Gates, Amerikan-Türk Konseyi'nin (ATC) 29'uncu yıllık toplantısında yaptığı konuşmada, Türk-Amerikan ilişkilerinde son dönemlerde bazı gerilimler yaşansa da son 4 yılda ilerleme katedildiğine inandıklarını belirtti. Türkiye'nin BM Güvenlik Konseyi'nde İran'a yaptırım oylamasında ''hayır'' oyu kullanması gibi, aralarında bazı anlaşmazlıklar olduğuna işaret eden Gates, Türkiye'ye İsrail'le yapıcı ilişki sürdürmesi çağrısında bulunmaya devam ettiklerini kaydetti. Gates, ''Bazı konulardaki görüş ve yaklaşımlarımız farklılık gösteriyor olsa da müttefikiz'' dedi. Bölgede temel çıkarları paylaştıklarını, hedeflerinin aynı olduğunu ifade eden Gates, bu hedefleri ''egemenliğe ve hukukun üstünlüğüne saygı, ekonomik büyüme ve kalkınma, istikrar ve güvenliğin sürdürülmesi'' olarak sıraladı. Gates, iki ülkenin savunma kuruluşları arasındaki bağların da güçlü yapısını koruduğunu, askeri ilişkilerin hiç olmadığı kadar yakın ve yapıcı olduğunu belirtti. ABD'nin, Türkiye'nin bin 700'den fazla Türk askerinin hizmet verdiği Afganistan'daki uluslararası askeri çabalara katkısını takdir ettiğini söyleyen Gates, Türkiye'nin bu ülkedeki Uluslararası Güvenlik ve Destek Gücü'ne (ISAF) katkılarından övgüyle bahsetti. Bakan Gates, Irak konusunda da iki ülkenin Türkiye, Irak ve ABD arasında kurulan üçlü güvenlik diyaloğu yoluyla güvenin inşası, iş birliğinin geliştirilmesi ve ortak sınırlar, istikrar ve terörle mücadele gibi iki tarafı ilgilendiren konuların ele alınması için birlikte çalıştığına değindi. Türkiye'nin birçok bakımdan Irak'la olumlu temas noktasında model olduğunu ifade eden Gates, Türkiye'nin, Irak'ta demokrasinin güçlendirilmesi, ulusal uzlaşı girişimlerinin teşvik edilmesi ve Irak güvenlik güçleriyle savunma ve güvenlik bağlarının yeniden inşası yolunda Iraklı liderlerle düzenli olarak birlikte çalıştığını kaydetti. -BÖLGESEL FÜZE SAVUNMASI- Kurumlarının yanı sıra NATO'nun askeri kapasitelerinin bugünün güvenlik doğasına uyum sağlaması gerektiğini ifade eden Bakan Gates, bu noktada ''NATO'nun 21'inci yüzyılda sahip olması gereken en kritik kapasitelerden biri olarak nitelendirdiği bölgesel füze savunması'' konusuna değindi. Gates, NATO ülkelerinin devlet ve hükümet başkanlarının 2,5 yıl önce Bükreş'te ittifaka zarar ya da gözdağı verme çabası içinde olabilecek kesimlerin ellerindeki balistik füze tehditlerine karşı NATO genelinde karşılık verilmesi ihtiyacını kabul ettiğini belirtti. Daha sonra tüm Avrupa müttefikleri ve nüfuslarını içine alacak korumanın sağlanması için seçenekler geliştirilmesine karar verdiklerini ifade eden Gates, ''NATO'ya ABD'nin aşamalı uyarlanabilir yaklaşımını benimsemesi yönünde güçlü tavsiyede bulunduk'' dedi. Gates, bu yaklaşımın gelecekteki tehlikelere uyum sağlayabilme ve NATO topraklarını koruyabilmede kanıtlanmış teknolojileri temel alan bölgesel füze savunma sistemi önerdiğini belirtti. ''Balistik füzeler tehdidi büyüdükçe NATO'nun onlara karşı savunmasının boyutu ve etkinliği de büyüyecek'' diyen Gates, hedeflerinin NATO müttefiklerinin mümkün olan en geniş derecede koruma altına alınması ve zaman içinde tüm NATO için korumanın sağlanması olduğunu kaydederek, ABD'nin füze kalkanı projesiyle ilgili teknik bilgi verdi. Gates, bölgesel füze savunma sisteminin NATO'ya 5'inci maddenin gelecekteki kredibilitesinin teminat altına alınması ve müttefiklerin güvenliğinin bölünmezliği ilkesinin desteklenmesi adına eşsiz savunma kapasitesi ve fırsatı sunduğunu bildirdi. NATO şemsiyesi altında müttefik ülkelerin kendi sahip oldukları sistemlerle füze savunma sistemine katılabileceğini ve bu sistemi hayata geçirecek önemli kararlar ve angajman kurallarının geliştirilmesinde iş birliği yapabileceğini ifade eden Gates, şöyle konuştu: ''Aşamalı uyarlanabilir yaklaşım üzerinde kapsamlı olarak çalışıldı. Etkili, düşük maliyetli ve hızlı biçimde sahaya yerleştirilebilir. ABD, NATO'nun bu yaklaşımı benimsemesi halinde, Türkiye'nin potansiyel teknik ve operasyonel katkıları hakkında Ankara ile siyasi ve askeri diyalog içinde oldu. Basında çıkan bazı haberlerin tersine, Türkiye'ye katkıda bulunması için baskı uygulamıyoruz ancak Türkiye'den Lizbon Zirvesi'nde NATO'nun bölgesel füze savunma kapasitesini benimsemesine destek vermesini istiyoruz.'' Bölgesel füze savunmasının 21'inci yüzyılın güvenlik atmosferine uyum sağlamakta olan NATO açısından kritik bir rol olduğunu ifade eden Gates, ABD'nin aşamalı uyarlanabilir yaklaşımın bu kapasitenin edinilmesinde en iyi yol olduğuna inandığını belirtti. Gates, ''Lizbon'da Türkiye dahil tüm NATO müttefiklerimizin 60 yılı aşkın süredir güçlü destek verdiğimiz şekilde hem kendilerinin hem de ittifakın güvenliği için bu amaca ulaşılması doğrultusunda destek vereceğini umuyoruz'' diye konuştu. Bakan Gates, Türkiye ve ABD'nin gerek anlaşma gerekse anlaşmazlık dönemlerinde aralarındaki dostluğu akıllıca hatırladığını ve böyle devam etmeleri gerektiğini sözlerine ekledi.