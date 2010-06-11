Gates: Türkiye beni hayal kırıklığına uğrattı

T24- NATO savunma bakanlarının toplantısının ardından yapılan açıklamada, İngiltere, İspanya ve Belçika'nın gıda ve inşaat maddelerini taşıyan NATO treninin 14 Mayısta Letonya'nın başkenti Riga'dan hareket ederek 9 Haziranda Afganistan'a ulaştığı bildirildi NATO, Pakistan'a alternatif oluşturan rotada gelecek aylarda yeni seferler planladığını duyurdu.



Savunma bakanlarının ortak deklarasyonunda, "Afganistan genelindeki operasyonlarda, direnişi marjinalleştirme, siyasi şartları değiştirme ve Afgan hükümetine erişimi yaygınlaştırma konusunda ölçülü ilerleme sağlandığı" belirtildi.



Afganistan'da NATO'nun önünde "hala önemli tehditlerin bulunduğu ve başarının henüz güvence altına alınamadığı" kabul edilen deklarasyonda, elde edilen son sonuçların "teşvik edici olduğu" ifade edildi.



NATO Genel Sekreteri Anders Fogh Rasmussen, Afganistan'da güvenliğin yerel güçlere devrine bu yıl içinde başlamayı planladıklarını belirterek, Afgan güvenlik güçlerinin eğitimi çabalarının artırılmasını istedi.



NATO operasyonlarının Kandahar gibi Taliban'ın güçlü olduğu bölgelerde yoğunlaşacağını anlatan Rasmussen, bunun başarılı olması halinde yerel halkın desteğini kaybedeceğini bilen Taliban'ın tüm mücadelesini ortaya koyduğunu belirtti.



ABD Savunma Bakanı Robert Gates ise NATO'nun Afganistan'da inisiyatifi Taliban'dan geri aldığını belirterek, "yavaş fakat istikrarlı ilerleme sağlandığını" söyledi.



ABD Savunma Bakanı Gates, İran'a yeni yaptırımlar için BM Güvenlik Konseyindeki oylamada, Türkiye'nin "hayır" oyu kullanmasının kendisinde hayal kırıklığı yarattığını söyledi.

NATO savunma bakanları toplantısının ardından basına açıklamalarda bulunan Gates, "Türkiye'nin oyundan düş kırıklığına uğradım. Bunu söylemekle birlikte, Türkiye'nin ABD ve diğer NATO üyelerinin on yıllardır müttefiki olduğunu belirtirim" dedi.



Gates, NATO'da "kritik rol oynamaya devam edeceğini" belirttiği Türkiye'nin oyunun ikili askeri işbirliğini etkilemeyeceğini vurguladı.



İstihbarat raporlarına göre "İran'ın 1-3 yıl arasında nükleer silah sahibi olabileceğini" kaydeden Gates, "Biraz daha zamanımız olduğu konusunda sanırım İsrailliler dahil herkes hemfikir ve (bunu engellemek için) çalışmaya devam edeceğiz" ifadesini kullandı.



İran'ın nükleer silah sahibi olmasını engellemek için İsrail'le yakın işbirliği içinde çalışacaklarını belirten Gates, İran'ın nükleer silah üretse bile bunu hedefe ulaştırma kapasitesinden yoksun olacağını ifade etti.



Bu arada NATO toplantılarında Türkiye'yi temsil eden Milli Savunma Bakanı Vecdi Gönül, İsrail'in Gazze'ye yardım götüren gemilere saldırısını görüştüğü Gates dışında, Kanada Savunma Bakanı Peter Mackay ve Afganistan Savunma Bakanı Abdurrahim Vardak'la ikili temaslarda bulundu.