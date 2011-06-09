-GATES LİBYA İÇİN DAHA FAZLA DESTEK İSTEDİ BRÜKSEL (A.A) - 09.06.2011 - ABD yönetimi, aralarında Türkiye'nin de bulunduğu beş müttefikine Libya lideri Muammer Kaddafi güçlerine karşı operasyon yapan NATO'ya daha fazla destekte bulunmaları çağrısında bulundu. Gelecek ay emekliye ayrılacak Savunma Bakanı Robert Gates'in dün muadillerine veda mesajında bu noktayı dile getirerek İspanya, Türkiye ve Hollanda'nın kara hedeflerini vurma misyonuna katılarak, muharip olmayan operasyonlardaki sınırlı katılımlarını artırmalarını istediği bildirildi. Amerikalı yetkililer, Gates'in Almanya ve Polonya'dan da bir şekilde yardım etmelerini talep ettiği söylediler. Yetkililere göre Gates, takviye desteğe, operasyonları bir 90 gün daha sürdürmek için ihtiyaç olmadığını, bunun, yükün paylaşılması ilkesi üzerine kurulu ittifakta eşitliğin gerekli bir unsuru olduğunu söyledi. ABD Dışişleri Bakanı Hillary Clinton'ın da bugün Abu Dabi'de yapılacak Libya Temas Grubu toplantısında aynı talebi dile getirmesi bekleniyor. NATO dünkü toplantıda, 28 üyesinden 17'sinin katılmasına rağmen sadece 8'inin fiilen silah kullanmayı kabul ettiği Libya operasyonunda umduğu yeni katkıyı bulamamıştı.