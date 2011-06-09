T24 LogoT24 Logo
Dünya

GATES LİBYA İÇİN DAHA FAZLA DESTEK İSTEDİ BRÜKSEL (A.A)

09 Haziran 2011 12:40

-GATES LİBYA İÇİN DAHA FAZLA DESTEK İSTEDİ BRÜKSEL (A.A) - 09.06.2011 - ABD yönetimi, aralarında Türkiye'nin de bulunduğu beş müttefikine Libya lideri Muammer Kaddafi güçlerine karşı operasyon yapan NATO'ya daha fazla destekte bulunmaları çağrısında bulundu. Gelecek ay emekliye ayrılacak Savunma Bakanı Robert Gates'in dün muadillerine veda mesajında bu noktayı dile getirerek İspanya, Türkiye ve Hollanda'nın kara hedeflerini vurma misyonuna katılarak, muharip olmayan operasyonlardaki sınırlı katılımlarını artırmalarını istediği bildirildi. Amerikalı yetkililer, Gates'in Almanya ve Polonya'dan da bir şekilde yardım etmelerini talep ettiği söylediler. Yetkililere göre Gates, takviye desteğe, operasyonları bir 90 gün daha sürdürmek için ihtiyaç olmadığını, bunun, yükün paylaşılması ilkesi üzerine kurulu ittifakta eşitliğin gerekli bir unsuru olduğunu söyledi. ABD Dışişleri Bakanı Hillary Clinton'ın da bugün Abu Dabi'de yapılacak Libya Temas Grubu toplantısında aynı talebi dile getirmesi bekleniyor. NATO dünkü toplantıda, 28 üyesinden 17'sinin katılmasına rağmen sadece 8'inin fiilen silah kullanmayı kabul ettiği Libya operasyonunda umduğu yeni katkıyı bulamamıştı.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hande Yener ve Demet Akalın'ı kabul etti...

Eski AKP kurucusu Şener: Erdoğan’ın mal varlığı Türkiye’nin milli güvenlik...

Ertuğrul Özkök: Cem Yılmaz 1999 yılında penis küçültme ameliyatı olmuş...

"İnan Kıraç, yerli otomobil projesinden çekildiğini törene gölge düşürmemek için...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24