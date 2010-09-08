-GATES: KURAN YAKILMASIN WASHINGTON (A.A) - 08.09.2010 - ABD Savunma Bakanı Robert Gates, ABD'de bir rahibin 11 Eylül'de Kuran-ı Kerim yakma planının iptalini istedi. Savunma Bakanlığı sözcüsü Albay David Lapan'ın yaptığı açıklamaya göre, Gates bakanlık yetkilileriyle yaptığı görüşme sırasında, bu eylemin, dünyadaki ABD askerlerinin hayatını tehlikeye sokacağını belirtti. Sözcü, Savunma Bakanlığı üst düzey yetkililerinin, söz konusu rahiple herhangi bir temasta bulunmadıklarını kaydetti. -VATİKAN'DAN GİRİŞİME KINAMA- Vatikan'ın önemli kurumlarından biri olan Papalık Dinlerarası Diyalog Kurulu (PDDK), ABD'deki bir Protestan kilisesi rahibi tarafından 11 Eylül'de Kur'an-ı Kerim yakma planı yapılmasını kınadı. PDDK tarafından yapılan yazılı açıklamada, "son derece vahim" olarak nitelenen planla ilgili olarak, "Her din kendi kutsal kitabı, ibadethaneleri ve simgeleri ile ilgili saygı ve korunma hakkına sahip olmalıdır. Bu, inançlarını özgür iradeleriyle seçen bireylerin onuruna saygıyla alakalı bir konudur" ifadesi kullanıldı.