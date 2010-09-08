T24 LogoT24 Logo
Dünya

GATES: KURAN YAKILMASIN WASHINGTON (A.A)

08 Eylül 2010 22:41

-GATES: KURAN YAKILMASIN WASHINGTON (A.A) - 08.09.2010 - ABD Savunma Bakanı Robert Gates, ABD'de bir rahibin 11 Eylül'de Kuran-ı Kerim yakma planının iptalini istedi.  Savunma Bakanlığı sözcüsü Albay David Lapan'ın yaptığı açıklamaya göre, Gates bakanlık yetkilileriyle yaptığı görüşme sırasında, bu eylemin, dünyadaki ABD askerlerinin hayatını tehlikeye sokacağını belirtti.  Sözcü, Savunma Bakanlığı üst düzey yetkililerinin, söz konusu rahiple herhangi bir temasta bulunmadıklarını kaydetti. -VATİKAN'DAN GİRİŞİME KINAMA- Vatikan'ın önemli kurumlarından biri olan Papalık Dinlerarası Diyalog Kurulu (PDDK), ABD'deki bir Protestan kilisesi rahibi tarafından 11 Eylül'de Kur'an-ı Kerim yakma planı yapılmasını kınadı. PDDK tarafından yapılan yazılı açıklamada, "son derece vahim" olarak nitelenen planla ilgili olarak, "Her din kendi kutsal kitabı, ibadethaneleri ve simgeleri ile ilgili saygı ve korunma hakkına sahip olmalıdır. Bu, inançlarını özgür iradeleriyle seçen bireylerin onuruna saygıyla alakalı bir konudur" ifadesi kullanıldı.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Gelecek Partisi kurucusu Turhan: Gençlerden özür diliyorum; bu tabloda kısmen...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

KONDA Genel Müdürü Ağırdır: Haberleri TV'lerden takip edenlerin sayısı düşüyor;...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan’ın eski danışmanı: İstifaya zorlanan AK Partili belediye başkanlarının dosyalarının...

Polis Akademisi mezuniyet töreni cami külliyesinde...

Mansur Yavaş'tan 'rüşvet' açıklaması: Bunun arkasında iki kişi var...

Sözcü yazarı Çölaşan’dan Ertuğrul Özkök’e: Ruhsal durumu giderek kötüleşiyor, kafayı...

Ekrem İmamoğlu: Kanal İstanbul tarihi bir ihanet projesidir; bölgede arazi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24