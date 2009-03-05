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Dünya

Gates evde Apple’ı yasakladı

Microsoft’un kurucusu Bill Gates evlerinde çocuklarına ve eşi Melinda Gates’e Apple ürünlerini kullanmayı yasakladı.

05 Mart 2009 02:00

Microsoft’un kurucusu Bill Gates evlerinde çocuklarına ve eşi Melinda Gates’e Apple ürünlerini kullanmayı yasakladı.

Ancak bu kural Melinda Gates’in almak istediği IPhone’a kavuşmasını engelledi. Aklının zaman zaman arkadaşlarının IPhone’una kaydığını dile getiren Melinda Gates, "Çocuklarımız 13 yaşındaki Jennifer, ve 13 yaşındaki Rory I Pod kullanamıyor" dedi.

Kendisi ve eşi adına kurduğu derneğin başında olmak için Microsoft’ta CEO’luk koltuğundan kalkan Bill Gates aslında, Apple’ın CEO’su Steve Jobs ile yakın arkadaş portresi çiziyor. Steve Jobs ise kanser tedavisi nedeniyle bir süredir Apple yönetiminde yer almıyor.

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