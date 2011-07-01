-GATES EMEKLİYE AYRILDI WASHINGTON (A.A) - 01.07.2011 - ABD Başkanı Barack Obama, bugün resmen emekliye ayrılan ABD Savunma Bakanı Robert Gates'i Özgürlük Madalyası ile ödüllendirdi. ABD'nin bir önceki başkanı George W.Bush tarafından atandığı 2006 yılından bu yana Savunma Bakanlığı görevini yürüten ve görevi bugün resmen son bulan 67 yaşındaki Gates için ABD Savunma Bakanlığında veda töreni düzenlendi. Obama, törende yaptığı konuşmada, Gates'i, "alçakgönüllü bir Amerikalı vatansever, sağduyu ve nezaket sahibi, ülkenin en iyi kamu görevlilerinden biri" olarak nitelendirdi. Duygu yüklü anlara sahne olan törende Obama, törenin yazılı programında olmamasına karşın, sürpriz yaparak, Gates'i, bir ABD Başkanının sivillere verdiği en yüksek onur nişanı olan Özgürlük Madalyası ile onurlandırdı. Obama, Gates'e bu "çok özel" madalyasını verirken, "Ülkemizin Robert Gates'e duyduğu minnettarlığı ifade etmenin bundan daha iyi bir yolunu düşünemiyorum" dedi. Gates de Özgürlük Madalyası'na layık görülmesinden büyük onur duyduğunu ve çok etkilendiğini belirtti. Konuşmasında Amerikan askerlerine veda mesajları veren Gates, "Mücadeleyi hiç bırakmayan bu genç savaşçıları ömrümün sonuna kadar hatırlayacağım" dedi. Gates'ten boşalan ABD Savunma Bakanlığı görevini, Amerikan Merkezi Haberalma Teşkilatı (CIA) Başkanı Leon Panetta resmen devralacak.