Gates: ABD askerlerinin hayatı tehlikeye girdi

T24- ABD yönetimindeki üst düzey yetkililer, Afganistan'daki savaşa ilişkin gizli 90 bin askeri belgenin sızdırılmasına tepki gösterdi.



Öfkeli olduğu her halinden belli olan ABD Savunma Bakanı Robert Gates, düzenlediği basın toplantısında bunun Amerikan askerlerinin, mütffiklerinin ve Afgan muhbirlerin hayatlarını tehlikeye atabilecek dev bir güvenlik ihlali olduğunu savundu.



BBC'de yer alan habere göre, Gates, bu durumun orduyu cephedeki askerlerle istihbarat paylaşımı konusundaki yaklaşımını değerlendirmek zorunda bırakabileceğini belirtti.



ABD Genelkurmay Başkanı Amiral Mike Mullen, belgeleri pazar günü yayımlayan Wikileaks internet sitesinin kurucusu Julian Assange'in ellerine çoktan kan bulaştığını söyledi.



Assange ise belgeleri yayımlayarak savaşın tartışılacağı bir ortam yaratmayı umduğunu söyledi.



Amerikan Federal Araştırma Bürosu FBI, belgeleri kimin sızdırdığını bulmak üzere görevlendirildi.



Gizli belgeler



2004-2009 arasına ilişkin belgeler, daha önce de benzer yayınları nedeniyle tepki çeken Wikileaks ile işbirliği içinde Guardian ve New York Times gazeteleri ile Alman Der Spiegel dergisinde yayımlandı.



Bunun Amerika Birleşik Devletleri tarihindeki en büyük gizli belge sızdırma olayı olduğu belirtiliyor.



Belgeler yaklaşık 200 Afgan sivilin ölümünün dünya kamuoyundan gizlendiğini gösteriyor.



Ayrıca NATO'nun, Pakistan ve İran'ın Afganistan'daki isyan hareketini el altından desteklediklerine ilişkin kaygılarına yer veriliyor.



90 bin belge içinde, Taliban'ın havadan karaya ısıya duyarlı füzelere sahip olduğu yolunda bilgiler de var.



Taliban'ın uzaktan kumandalı bombalar ile yaptığı saldırılarda ölen sivillerin sayısında artış olduğu da bu belgelerde yer alıyor.