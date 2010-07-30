T24 LogoT24 Logo
Dünya

Gates: ABD askerlerinin hayatı tehlikeye girdi

ABD Savunma Bakanı Robert Gates, belgelerin basına sızdırılmasını eleştirdi.

30 Temmuz 2010 03:00

T24- ABD yönetimindeki üst düzey yetkililer, Afganistan'daki savaşa ilişkin gizli 90 bin askeri belgenin sızdırılmasına tepki gösterdi.


Öfkeli olduğu her halinden belli olan ABD Savunma Bakanı Robert Gates, düzenlediği basın toplantısında bunun Amerikan askerlerinin, mütffiklerinin ve Afgan muhbirlerin hayatlarını tehlikeye atabilecek dev bir güvenlik ihlali olduğunu savundu.


BBC'de yer alan habere göre, Gates, bu durumun orduyu cephedeki askerlerle istihbarat paylaşımı konusundaki yaklaşımını değerlendirmek zorunda bırakabileceğini belirtti.


ABD Genelkurmay Başkanı Amiral Mike Mullen, belgeleri pazar günü yayımlayan Wikileaks internet sitesinin kurucusu Julian Assange'in ellerine çoktan kan bulaştığını söyledi.


Assange ise belgeleri yayımlayarak savaşın tartışılacağı bir ortam yaratmayı umduğunu söyledi.


Amerikan Federal Araştırma Bürosu FBI, belgeleri kimin sızdırdığını bulmak üzere görevlendirildi.


Gizli belgeler


2004-2009 arasına ilişkin belgeler, daha önce de benzer yayınları nedeniyle tepki çeken Wikileaks ile işbirliği içinde Guardian ve New York Times gazeteleri ile Alman Der Spiegel dergisinde yayımlandı.


Bunun Amerika Birleşik Devletleri tarihindeki en büyük gizli belge sızdırma olayı olduğu belirtiliyor.


Belgeler yaklaşık 200 Afgan sivilin ölümünün dünya kamuoyundan gizlendiğini gösteriyor.


Ayrıca NATO'nun, Pakistan ve İran'ın Afganistan'daki isyan hareketini el altından desteklediklerine ilişkin kaygılarına yer veriliyor.


90 bin belge içinde, Taliban'ın havadan karaya ısıya duyarlı füzelere sahip olduğu yolunda bilgiler de var.


Taliban'ın uzaktan kumandalı bombalar ile yaptığı saldırılarda ölen sivillerin sayısında artış olduğu da bu belgelerde yer alıyor.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Gelecek Partisi kurucusu Turhan: Gençlerden özür diliyorum; bu tabloda kısmen...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

KONDA Genel Müdürü Ağırdır: Haberleri TV'lerden takip edenlerin sayısı düşüyor;...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan’ın eski danışmanı: İstifaya zorlanan AK Partili belediye başkanlarının dosyalarının...

Polis Akademisi mezuniyet töreni cami külliyesinde...

Mansur Yavaş'tan 'rüşvet' açıklaması: Bunun arkasında iki kişi var...

Sözcü yazarı Çölaşan’dan Ertuğrul Özkök’e: Ruhsal durumu giderek kötüleşiyor, kafayı...

Ekrem İmamoğlu: Kanal İstanbul tarihi bir ihanet projesidir; bölgede arazi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24