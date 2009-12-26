T24 - GATA'da askeri personele e-mail hizmeti veren yahoo, hotmail ve gmail ile flash bellek kullanmak yasaklandı



Emekli Org. Saygun'un sağlık raporu ile Ergenekon davası şüphelisi Org. Eruygur'un eşine atfedilen ses kasetlerinin sızdığı GATA'da köstebek alarmı! Askeri personele e-mail hizmeti veren yahoo, hotmail ve gmail ile flash bellek kullanmak yasaklandı



Akşam Gazetesi'nin haberine göre, TSK, giderek artan belge sızma olaylarına karşı GATA'da radikal tedbirler aldı. Kurumda internete girişler sınırlandırıldı. Yahoo, hotmail gibi mail siteleri engellendi. Kuruma flash bellek girişi de yasaklanıyor.



Sızıntı, faili meçhul



Geçtiğimiz yıl, dönemin Genelkurmay İkinci Başkanı emekli Orgeneral Ergin Saygun'un şeker hastası olduğunu gösterir sağlık raporlarının basına sızdırılması üzerine Genelkurmay soruşturma başlattı. Raporun sızdığı GATA'da köstebek avına çıkıldı. İddialara göre bir yıl süren soruşturmaya rağmen 'köstebek' bulunamadı. Bu gelişme üzerine Genelkurmay Başkanlığı GATA'larda çok sıkı önlemler aldı.



Genelkurmay Başkanlığı Sağlık Komutanlığı, Ankara ve İstanbul'daki GATA'lara 9 Aralık 2009'da yazılı bir emir gönderdi. 'TSK MEBS Güvenliği Yönergesi MY-412-1 (A) 5 Bölüm 14.Maddesi' başlıklı emir yazısında GATA personeline yasaklar getiriliyor. Emirle dünyada milyonlarca kişi tarafından kullanılan Yahoo, hotmail ve gmail'in de aralarında bulunduğu elektronik posta adresinin arasında bulunduğu pek çok internet sitesine GATA personelinin girişi yasakladı. Personel ikinci bir emre kadar kurumun 'gata.edu.tr' uzantılı elektronik posta adreslerini kullanacak.



Zimmet defteri geliyor



İstanbul ve Haydarpaşa GATA'da geçtiğimiz yıllarda MSN kullanımı yasaklanmış, bilgisayarlardaki CD yazıcılar da çıkarılmıştı. GATA'da ocak ayı itibarıyla flash belleklerin de yasaklanacağı öğrenildi. Personel artık flash bellekleri binaya dahi sokamayacak, bunların yerine bilgisayardaki elektronik bilgiler disketlere yazılacak. Binadan çıkarılan her disket zimmet defterine işlenecek.



Personel rahatsız



GATA personelinin yasaklardan rahatsız olduğu öğrenildi. GATA'larda bilimsel çalışmalar yürütüldüğünü söyleyen uzmanlar, 'Kurum mailinin kapasitesi 20-200 megabayt arasında. Biz internetten faydalanmak zorundayız. Birçok yazışmayı bu mailler üzerinden yapıyorduk. Yasaklar sıkıntılı bir durum yarattı' diyor. Ankara GATA bünyesinde Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Sağlık Astsubay Meslek Yüksek Okulu, Hemşirelik Meslek Yüksek Okulu ve Askeri Tıp Fakültesi, İstanbul Haydarpaşa GATA'da ise Askeri Hastane bulunuyor. Her iki kurumda da yüzlerce öğretim üyesi, asistan ve hemşire görev yapıyor.



Saygun raporu, Eruygur kadesi



GATA'da tedavi gören eski Genelkurmay 2. Başkanı Orgeneral Ergin Saygun'un şeker hastalığıyla ilgili sağlık raporları bir internet sitesinde yayımlanmıştı. Askeri Savcılık, GATA'dan sızdırılan bu belgelerle ilgili soruşturma başlattı. Soruşturmada GATA Endokrinoloji bölümünde görev yapan tüm personelin ifadesi alındı. Tüm askeri personelin sağlık bilgilerinin sızıp sızmadığını da inceledi. Ergenekon soruşturması sırasında da Haydarpaşa GATA'ya yatırılan emekli Orgeneral Şener Eruygur'un eşine ait olduğu öne sürülen bir ses kaydı ortaya çıktı. Mukaddes Eruygur ile Beyin Cerrahisi Servis Şefi Kıdemli Albay Nusret Demircan arasında geçtiği iddia edilen ses kaydında Eruygur olduğu sanılan kişi, '12. ve 14. Ağır Ceza Mahkemeleri'nin kendilerinden taraf' olduğunu söylüyordu.



