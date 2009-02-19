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GATA sevklerine inceleme

Adalet Bakanlığı, Ergenekon tutuklusu emekli paşaların GATA'ya sevk zincirini ve sağlık raporlarını inceliyor

19 Şubat 2009 02:00

Adalet Bakanlığı, Ergenekon tutuklusu emekli paşaların, GATA'ya sevk zincirini ve tahliyelerine gerekçe olan sağlık raporlarını büyüteç altına alıyor..

Ergenekon soruşturması çerçevesinde tutuklanan emekli paşaların, sağlık sorunları gerekçe gösterilerek İstanbul Haydarpaşa Gülhane Askeri Tıp Akademisi (GATA) Hastanesi'ne sevk kararları ile tahliye olmalarını sağlayan raporlar, Adalet Bakanlığı tarafından büyüteç altına alınıyor. Bakanlık özel olarak görevlendirdiği müfettişler aracılığıyla, gerek tutukluyken tahliye edilen zanlılar gerekse doktorlarla görüşmeler yaparak tespitlerini rapora bağlayacak.

Sağlık raporlarına yönelik soruşturma sinyali Emekli Tuğg. Levent Ersöz'ün avukatı Ali Rıza Dizdar'ın önceki günkü açıklaması ile gündeme geldi. Dizdar, müvekkili Ersöz'ün ifadesinin hastanede alınmasını isterken aynı zamanda, "Adalet Bakanlığı, Ergenekon zanlılarına verilen sağlık raporlarını soruşturacak" dedi.

Neden GATA?

Adalet Bakanlığı'nın, müfettiş görevlendirmesinde iki gelişmenin etkili olduğu iddia ediliyor. İlki emekli Org. Şener Eruygur'un eşi Mukaddes Eruygur'un sahiplenmediği telefon görüşmesinin, paşanın GATA'da aynı zamanda yeniden tutuklanma ihtimaline karşı korunduğu izlenimini vermesi. İkincisi ise emekli Tuğg. Levent Ersöz'ün, Koşuyolu Araştırma Hastanesi'nde başlayıp, Silivri, Haseki ile son olarak GATA arasında mekik dokumasına varan sevk zinciri.

Edinilen bilgiye göre, Adalet Bakanlığı müfettişleri, Ergenekon tutuklularının sağlık sorunlarını belgeleyen raporları inceleyerek işe başlayacak. İlk aşamada cezaevi doktorlarınca verilen "ileri tetkik ve tedavi için hastaneye sevki uygundur" yazılarını ele alacak. Ardından, hastanelerde konulan teşhisler ve önerilen tedaviler, sağlık kurullarının, düzenlediği raporlar değerlendirilecek. Tahliye şartlarının oluşup oluşmadığına ilişkin ise gerekirse bilirkişi görüşlerine başvurulabilecek. Müfettişler ayrıca, Ergenekon tutuklusu iken sağlık sorunları nedeni ile tahliye edilen emekli komutanların mutlaka GATA'ya sevkinin gerekip gerekmediğini de değerlendirecek. Bu incelemeler sırasında, hastaları tedavi eden doktorlarla da görüşülecek.

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