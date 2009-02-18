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GATA, Sakka’nın diline düştü

El Kaide yöneticisi Sakka, hastaneye giderken 'Hastane modası çıktı, biz de gelelim dedik. Bakarsın GATA'ya sevk ederler' dedi.

18 Şubat 2009 02:00

El Kaide yöneticisi Sakka, hastaneye giderken 'Hastane modası çıktı, biz de gelelim dedik. Bakarsın GATA'ya sevk ederler' dedi.

Terör örgütü El Kaide'nin "üst düzey yöneticisi" olduğu gerekçesiyle ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılan Louai Sakka, şiddetli baş ağrısı şikayeti üzerine Kocaeli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Terör örgütü El Kaide'nin Türkiye yapılanması içinde faaliyet gösterdikleri, İstanbul'da 15 ve 20 Kasım 2003'teki bombalı saldırılara karıştıkları iddiasıyla İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanan 73 sanıktan biri olan ve mahkemece ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılan Sakka, hükümlü bulunduğu Kocaeli F Tipi Yüksek Güvenlikli Cezaevi'nde özellikle geceleri şiddetli baş ağrısı çektiği gerekçesiyle Kocaeli Devlet Hastanesine getirildi.

Bu sırada güvenlik güçlerinin hastane çevresinde geniş güvenlik önlemi aldığı gözlendi.

Sakka, cezaevi aracından indiği sırada, "Hastane modası çıktı, biz de gelelim dedik. Bakarsın GATA'ya sevk ederler" dedi.

Göz muayenesi oldu

Poliklinikte göz muayenesinden geçirilen Sakka, beyin tomografisi çekilmek üzere hastanenin görüntüleme merkezine götürüldü. Sakka, bu kez kafasında şarapnel parçası olduğunu, ancak kendisini sevk etmediklerini, İsrail'e karşı savaş açtığı için cezaevinde olduğunu söyledi.

Tomografi sırasının başka hastalarda olmasından dolayı beklemek üzere hastanenin mahkum koğuşuna alınan Sakka, bir süre burada bekletildikten sonra tomografisi çekilmeden tutuklu bulunduğu cezaevine götürüldü.

Sakka, daha önce de dişlerindeki rahatsızlık nedeniyle hastaneye kaldırılmıştı.

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