GATA önünde Türbanlı protesto

T24- Bazı sivil toplum kuruluşlarına üye bir grup kadın, Gülhane Askeri Tıp Akademisi (GATA) Hastanesi önünde, başörtüsüyle giriş engellendiği gerekçesiyle protesto gösterisi yaptı.















Genç Siviller, Mazlum-Der ve Başkent Kadın Platformu üyesi bir grup kadın Gülhane Askeri Tıp Akademisi Hastanesi önünde Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın GATA'ya hasta ziyaretinin başörtüsü nedeniyle engellenmesini protesto eden basın açıklaması yaptı.







Genç Siviller Üyesi Çarlıoğlu, grup adına yaptığı açıklamada, kendilerinin Türkiye'nin “başlarını örten” kadınları olduğunu belirterek, başörtüleri sebebiyle engellendiklerini ve ayrımcılığa maruz kaldıklarını savundu.



Başbakan Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın GATA'ya hasta ziyaretinin başörtüsü nedeniyle engellendiğini ifade eden Çarlıoğlu, “Başbakan eşi bile olsanız bu ayrımcılıktan kurtulamazsınız” dedi.



Çarlıoğlu, “Bu ülkede giremediğimiz tek kapı GATA Hastanesi değil. Yüzümüze kapanan diğer kapılar da buradaki yasaktan ilham alıyor. Bugün İlker Başbuğ'un bir gazeteye yaptığı açıklamalar samimi ise biz bu kapıdan girebilmeyiz” diye konuştu.

















Açıklamanın ardından, bir vatandaş, açıklama yapan gruba, “Başörtülüler giriyor içeri, bir bakın. Şu GATA'nın girişine bakın başörtülüleri görün” diye tepki gösterdi. Vatandaş daha sonra polis tarafından uzaklaştırıldı

