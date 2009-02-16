GATA ilk kez böyle çizildi

Sabah gazetesi çizeri Salih Memecan, Ergenekon davasında tutuklu yargılanan bazı asker sanıkların GATA’da tedaviye gönderilmesinin ardından serbest bırakılmalarını çizgileriyle eleştirdi.



Tempo24



19 Şubat 2009 tarihinde yayınlanan karikatüründe, cezaevi binasının önüne ‘GATA’ yazısını merdiven formunda yerleştiren Memecan, basamakların üzerinde de firar eden mahkûmları tasvir etti.



Ergenekon koğuşundan GATA’ya yapılan bazı sevkler, özellikle AKP’ye yakınlığıyla bilinen muhafazakâr yayın organlarında eleştiri konusu oluyordu.



'Majestelerinin karikatüristi'



Salih Memecan ile AKP İstanbul Milletvekili olan eşi Nursuna Memecan’ın geçen kasım ayında aralarında Başbakan Tayip Erdoğan’ın da bulunduğu küçük bir grubu ağırladıkları ev daveti tartışmalara neden olmuştu. Davette yapılan ikramın yeterli olup olmadığından “Emine Erdoğan çok tatlı biriymiş” övgüsü yapılmasının eleştirilmesine kadar uzanan tartışmalar sırasında Salih Memecan için “majestelerinin karikatüristi” ifadesi de kullanılmıştı.



Memecan çiftinin,Taksim Sıraselviler Caddesi Yeni Hayat Apartmanı’ndaki evinde verilen davete şu isimler katılmıştı:



Başbakan Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, Koç Holding Kurumsal İletişim ve Bilgi Grubu Başkanı Ali Koç, AKP Adana Milletvekili Ömer Çelik, Mudo mağazalarının sahibi Mustafa Taviloğlu, TESEV Başkanı Can Paker, Eczacıbaşı Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Faruk Eczacıbaşı ve eşi Füsun Eczacıbaşı, eski THY Yönetim Kurulu Başkanı Cem Kozlu, o sırada Sabancı Üniversitesi Rektörü olan Prof. Dr. Tosun Terzioğlu, Bahçeşehir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Deniz Ülke Arıboğan, Prof. Dr. Nur Vergin, Mehmet Altan, Eser Karakaş, Emre Aköz, Nur Çintay Aköz.



Ergenekon’da GATA süreci



Ergenekon davasında yargılanan Emekli Orgeneral Şener Eruygur, eylül ayında rahatsızlığı nedeniyle tahliye edildi. Eruygur’un tahliye sürecinde, eşi Mukades Eruygur’un GATA’da görevli Beyin Cerrahisi Şefi Kd. Albay Nusret Demircan ile telefon görüşmesi yaptığı kamuoyuna yansıdı. Gizlice yapılan ses kayıtlarına göre, Mukaddes Eruygur, eşi Şener Eruygur'un taburcu edilip edilmemesi konusunda Alay Demircan'la fikir alışverişinde bulundu. Yasal dayanağı tartışmalara neden olan kayıtlara göre Demircan; eşine Eruygur’un taburcu edilmesi halinde tekrar tutuklanabileceğinden endişe ettiğini ima ederek, "Buradan taburcu edilirse tekrar aynı şeyler yaşanır endişesi var" ifadesini kullandı.



Emekli Orgeneral Hurşit Tolon da, 7 ay tutuklu kaldıktan sonra, 7 Şubat 2009 tarihinde, GATA’da tedavi olurken tahliye edildi. Tolon’un avukatı İlkay Sezer, müvekkilinin tahliye nedeninin sağlık sorunları olmadığını olmadığını açıklamıştı.

