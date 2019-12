-GATA EKİBİ: "DENKTAŞ EMİN ELLERDE" LEFKOŞA (A.A) - 26.05.2011 - Yakındoğu Üniversitesi Hastanesi Yoğun Bakım Bölümünde tedavi gören KKTC'nin Birinci Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş'ın sağlık durumunu yakından görmek için adaya gelen Gülhane Askeri Tıp Akademisinden (GATA) altı kişilik doktor heyeti, hastaneden ayrıldı. Denktaş'ın durumunu görmek için Genelkurmay Başkanı Orgeneral Işık Koşaner adına geldiklerini belirten Prof. Tabip Albay Yaşar Kütükçü hastaneden ayrılırken ''Kendisini burada ziyaret ettik. Durumunu gördük. Ve gerçekten emin ellerde olduğunu şu anda gönül rahatlığıyla söyleyebiliyoruz. Ailesi ve herkese geçmiş olsun'' dedi. Hastane Başhekim Yardımcısı Prof. Dr. Erkan Kaptanoğlu da Denktaş'ın sağlık durumuyla ilgili olarak, ''Hastamızın şu an itibarıyla solunum yetmezliği devam ediyor. Mücadele sürdürülmekte tüm ekip olarak yanındayız'' dedi. Denktaş'ın oğlu Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Serdar Denktaş ise Genelkurmay Başkanı Orgeneral Koşaner'e teşekkür ederek, şunları söyledi: ''Her şey yapılmış durumda, dolayısıyla bu andan itibaren artık yapılan tedavinin karşılığını almayı bekleyeceğiz. Sayın komutanlarıma teşekkür ediyorum. Genelkurmay başkanımızın şahsında tüm ordumuza teşekkür ediyorum. Türk kamuoyunun ve Genelkurmay Başkanlığının Denktaş hassasiyetinin ne kadar yüksek olduğunu biliyoruz. Bundan sonrası artık şu ana kadar yaptığımız gibi dua etmek, beklemek, tedavinin karşılığını alabilmeyi ümit etmek.'' Prof. Tabip Albay Yaşar Kütükçü de 'Doktorumuz ve hastanemiz gayet iyi, her şey yolunda şu anda. Cumhurbaşkanımızın durumu, biraz tıbbi olarak takip gerekiyor. Yani çok kötü de diyemiyorum, çok iyi de diyemiyorum. Mutlaka sıkı takip gerekiyor'' dedi. ''İçiniz rahatlasın diye mi geldiniz?'' sorusu üzerine de Kütükçü, durumu görüp değerlendirmek ve fikir almak için geldiklerini belirterek, durumu Genelkurmay Başkanı Orgeneral Koşaner'e ileteceklerini söyledi. GATA heyetinin KKTC'den yarın ayrılacağı öğrenildi.