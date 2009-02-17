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'Gaste' krize yenik düştü

2008 yılı başında yayın hayatına başlayan İstanbul'un ilk bedava dağıtılan günlük gazetesi Gaste kapanıyor.

17 Şubat 2009 02:00

2008 yılı başında yayın hayatına başlayan İstanbul'un ilk bedava dağıtılan günlük gazetesi Gaste kapanıyor. 
 
"İstanbul'un ilk ücretsiz günlük gazetesi" sloganıyla çıkan yayın, küresel ekonomik krizden nasibini aldı, Gaste'nin kapatılmasına karar verildi. Karar, akşam saatlerinde Gaste'nin patronu Aziz Zapsu tarafından bizzat çalışanlara bildirildi. Beklenmedik gelişme, çalışanlar tarafından üzüntüyle karşılandı. Aziz Zapsu, burada yaptığı konuşmada, çalışanların bütün ücret ve tazminatlarının ödeneceği garantisini verdi.

Gaste'den edinilen bilgilere göre, Gaste, bu hafta son defa okurlarıyla buluşacak ve önümüzdeki cuma gününden itibaren yayın hayatına son verecek.

İstanbul’un ücretsiz günlük gazetesi” sloganıyla çıkan Gaste, 32 sayfa olarak yayın hayatına başladı. Bedava olduğu için, gelirini reklamlardan sağladı. Başlarda reklam gelirleriyle ayakta kalabilen Gaste, krizin hissedilmeye başlandığı Ağustos ayından sonra daralmaya gitti. Önce İsveçli ortak Pelle Anderson Gaste ile bağlarını kopardı. Bu arada reklam ve ilan gelirlerinde büyük düşüş yaşayan Gaste, çalışan sayısında da tensikata gitti ve 8 Ağustos 2008 günü 30'u aşkın çalışanı ile yollarını ayırdı.

Ağustos ayından beri mali krizden fazlasıyla etkilenen Gaste, ilan ve reklam gelirlerinin düşmesi sonucu tasarrufa gitti. 11 Şubat 2008'de 500 bin adet trajla tabloid formatla yayın hayatına başlayan Gaste, ilerleyen dönemlerde trajını 300 bine düşürdü ve sayfa sayısını da azalttı. Gaste, 32 olan sayfa sayısını önce 24, sonra da 20'ye düşürdü. Ancak bu önlemler de Gaste'yi ayakta tutamadı.

Gaste, 20 Şubat 2009 günü 261. sayısıyla son defa okurlarıyla buluşacak. 

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