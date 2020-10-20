Gasptan tutuklanan zanlı: Boydan çek yakışıklı olsun, bizimkisi bir aşk hikâyesi

Kahramanmaraş’ta silah ve bıçakla tehdit edip gasp ve soygun yapan 3 kişi tutuklandı. Tutuklulardan biri hastane çıkışı gazetecilere, “Boydan çek yakışıklı olsun, bizimkisi bir aşk hikâyesi” dedi.

Edinilen bilgiye göre, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, silah ve bıçakla tehdit edip gasp ve soygun yapan 3 kişinin yakalanması için geniş kapsamlı araştırma yaptı. Polis, eşkal bilgileri ve mobese kameralarından olaya karışan 1'i kadın 3 şüphelinin kimliğini aynı gün belirledi.

Şüpheli şahısların tespit edilen evine baskın yapan polis, araçlarında da detaylı arama yaptı. Evde yapılan aramada gasp edilen cüzdan, cep telefonu, olayda kullanılan ruhsatsız pompalı tüfek ve bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi. Suç kayıtları da olduğu anlaşılan şüpheliler Harun N. (27), Ekrem Y. (25) ve Kadriye T. (23) gözaltına alındı.

Şüpheli Kadriye T. ifadesinde, Ayvaz T. ile daha önce uyuşturucu alışverişi yaptığını, olay günü yanındaki 2 şahsın silahla eve girerek gasp yaptıklarını itiraf etti.

3 zanlı, sağlık kontrolü için Necip Fazıl Şehir Hastanesi Yörük Selim Ek Hizmet Binası’na getirildi. Kontrolden geçirilen şüphelilerden biri gazetecilere, “Boydan çek yakışıklı olsun, bizimkisi bir aşk hikâyesi” dedi.

Adliyeye sevk edilen 3 şüpheli tutuklanarak cezaevine götürüldü.