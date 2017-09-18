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Gasp şüphelisi kolundaki dövmeden yakalandı

Bülent TATOĞULLARI/ ANTALYA, (DHA) - ANTALYA'da özellikle çocukların elektrikli bisiklet ve cep telefonunu bıçak zoruyla gasp ettiği iddia edilen 18 yaşındaki F

18 Eylül 2017 15:39

Bülent TATOĞULLARI/ ANTALYA, (DHA) - ANTALYA\'da özellikle çocukların elektrikli bisiklet ve cep telefonunu bıçak zoruyla gasp ettiği iddia edilen 18 yaşındaki F.Ç., sağ kolundaki 3 yıldız ve \'Reyis Fırat\' yazılı dövmeden yakalandı.
Polisi alarma geçiren gasp olayları, Kepez İlçesindeki çeşitli mahallelerde meydana geldi. Çeşitli tarihlerde özellikle yaşı 18 yaşından küçük kişilerin bıçak zoruyla cep telefonu ve elektrikli bisikletlerinin gasp edilmesinin ardından harekete geçen Kepez İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, şüphelinin sağ kolunda 3 yıldız ve \'Reyis Fırat\' yazısı olduiğunu belirledi. Ekipler, iki gün içinde bölgede çok sayıda kişi üzerinde inceleme yaptı. Yapılan çalışmalar sonunda gasp olaylarını gerçekleştiren şüphelinin F.Ç. olduğu tespit edildi. Şüpheli F.Ç\'nin kaldığı eve operasyon düzenleyen polis, yakaladı. Gaspa uğrayan üç kişi tarafından teşhis edilen F.Ç.\'nin, özellikle çocukları gasp ettiği ortaya çıktı.
Sağlık kontrolü sonrasında ifade alma işlemi tamamlanan F.Ç., adliyeye sevk edildi.

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