Gasp iddiasına 6 tutuklama

Mehmet CANDAN/İZMİR, (DHA) - İZMİR\'in Konak İlçesi\'nde, bıçak zoruyla iki kişinin 14 bin lirasını aldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 6 kişi tutuklandı.

Olay, Alsancak Semti\'nde meydana geldi. Y.A. (42) ile K.E. (25) eğlence mekanından çıktıktan sonra cadde üzerinde bekleyen B.T. (23) ile fuhuş yapmak için anlaştı. B.T.\'nin gösterdiği apartamana giren Y.A. ile K.E., şüphelinin arkadaşı E.K. ile 4 arkadaşıyla karşılaştı. 5 kişi, Y.A. ile K.E.\'nin iddiaya göre bıçak zoruyla 14 bin lirasını gasp etti.

Olayın ardından polise başvuran Y.A. ve K.E.\'nin şikayeti üzerine Ahlak ve Gasp Büro Amirlikleri harekete geçti. Ekiplerin düzenlediği operasyonla B.T. ve E.K. gözaltına alındı. İki şüphelinin ifadesi doğrultusunda U.Ç. (36), E.Ç. (28), M.S. (22) ve E.K. (22) de yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 6 şüpheli tutuklandı.