T24 LogoT24 Logo
Gündem

Gasp iddiasına 6 tutuklama

Mehmet CANDAN/İZMİR, (DHA) - İZMİR'in Konak İlçesi'nde, bıçak zoruyla iki kişinin 14 bin lirasını aldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 6 kişi tutuklandı

19 Ekim 2017 19:09

Mehmet CANDAN/İZMİR, (DHA) - İZMİR\'in Konak İlçesi\'nde, bıçak zoruyla iki kişinin 14 bin lirasını aldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 6 kişi tutuklandı.
Olay, Alsancak Semti\'nde meydana geldi. Y.A. (42) ile K.E. (25) eğlence mekanından çıktıktan sonra cadde üzerinde bekleyen B.T. (23) ile fuhuş yapmak için anlaştı. B.T.\'nin gösterdiği apartamana giren Y.A. ile K.E., şüphelinin arkadaşı E.K. ile 4 arkadaşıyla karşılaştı. 5 kişi, Y.A. ile K.E.\'nin iddiaya göre bıçak zoruyla 14 bin lirasını gasp etti.
Olayın ardından polise başvuran Y.A. ve K.E.\'nin şikayeti üzerine Ahlak ve Gasp Büro Amirlikleri harekete geçti. Ekiplerin düzenlediği operasyonla B.T. ve E.K. gözaltına alındı. İki şüphelinin ifadesi doğrultusunda U.Ç. (36), E.Ç. (28), M.S. (22) ve E.K. (22) de yakalandı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 6 şüpheli tutuklandı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Mehmet CANDANİZMİR DHAKonakOlayAlsancak SemtiOlayınAhlakBüro AmirlikleriEkiplerinEmniyetteki

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Canlı yayında böyle sallandılar...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Alabalık çiftliğinde 'balıkları çalan' yaban kedisi yakalandı: Asıl 'sorun' su...

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Elazığ'da 6,6 büyüklüğünde deprem!...

Prof. Naci Görür: Elazığ ve köyleriyle ilgili projeler hazırladık, TÜBİTAK...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24