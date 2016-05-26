Gasp ettiği 2 lirayı geri verdi, cezası düştü

Antalya'da 13 yaşındaki Ali O.K.'nin 2 lirasını bıçak zoruyla gasp ettiği iddiasıyla 10 yıl hapse mahkum edilen 21 yaşındaki Osman Soytürk, 2 lirayı mahkeme huzurunda verince cezası 2 yıl 9 ay 10 güne düşürüldü.

Doğan Haber Ajansı’nın (DHA) haberine göre, geçen şubat ayında Muratpaşa İlçesi Termessos Bulvarı'nda bisikletli bir kişi, spor salonundan evine giden Ali O.K.'yi durdurup 10 lira vermesini istedi. Küçük çocuk yanında bu kadar para olmadığını söyleyince bisikletli bıçağını çekip "Ne kadar varsa hepsini ver" diyerek tehdit etti. Cebindeki 2 lirayı çıkarıp veren küçük çocuk ağlayarak evine gitti. Durumu polis memuru babasına anlattı. Güvenlik kamera görüntülerinden eşkali tespit edilen şüpheli Osman Soytürk, aynı gün yakalanıp gözaltına alındı.

Tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılan Osman Soytürk hakkında 10 yıl hapis istemiyle Antalya 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Duruşmada sigara tiryakisi olduğunu söyleyen Soytürk, "Bisikletimle giderken bu çocukla karşılaştım. Sigara alabilmek için 2 lira istedim. O da kendi rızasıyla çıkarıp verdi. Ben bıçak çekmedim. Zorla parasını almadım. Suçsuzum, beraatımı talep ediyorum" dedi. Mahkeme başkanının "Zararı karşıladın mı" diye sorması üzerine, "Bugüne kadar 2 lirayı benden isteyen olmadı. Zararı karşılamaya hazırım" diyen sanık, daha sonra cebinden 2 lira çıkarıp mübaşire verdi. Mübaşir de 2 lirayı sanıktan şikayetçi olan mağdur çocuğa verdi. "Ben bu kişinin verdiği parayı almak istemiyorum. Sanıktan şikayetçiyim" diyen Ali O.K., bu olay nedeniyle duruşma günü İngilizce sınavına da giremediğini söyledi.

Daha önce de işlediği suçlar nedeniyle hakkında hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına dair kararlar olan Osman Soytürk, önce 10 yıl hapse mahkum edildi. Zararı karşıladığı ve duruşmalardaki iyi halinden dolayı ceza 2 yıl 9 ay 10 güne düşürüldü.

Kararı temyiz edeceğini söyleyen Osman Soytürk, "2 lira için bu kadar ceza verilir mi? Çocuğun kendi rızasıyla verdiği para nedeniyle cezalandırıldım" dedi.