-Gasp etmek istediği kadını hikayesiyle ikna etti VİYANA (A.A) - 11.08.2011 - Avusturya'nın başkenti Viyana'nın güneyindeki Neunkirchen kasabasında yaşanan ilginç gasp girişimi herkesi şaşırttı. Avusturyalı bir polis yetkilisinin verdiği bilgiye göre olay şöyle gelişti: Para çekmek için ATM makinesinin önüne gelen bir kadının yanına yaklaşan yüzü maskeli soyguncu, bıçağını çekerek kurbanından kendisine 400 avro vermesini istedi. Kadının, elindeki bıçaktan korkmadığını ve parasını vermeyeceğini söylemesi üzerine soyguncu, bu sefer eşine pek rastlanmayan yeni bir yönteme başvurdu. Bıçağını ortadan kaldıran ve yüzündeki maskeyi çıkaran soyguncu, biraz önce soymaya çalıştığı kurbanına, evsiz ve parasız olduğunu söyleyerek, acıklı hayat hikayesini anlatmaya başladı ve anlattıklarından etkilenen kadını kendisine 90 avro vermeye razı etti. İsmini açıklamayan polis yetkilisi, parasını kendi rızasıyla soyguncuya veren kadının, kendisi kadar anlayışlı olmayan kocasının, olayı Neunkirchen'deki polis makamlarına bildirmesinin ardından soyguncunun yakalanarak gözaltına alındığını belirtti.