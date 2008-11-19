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Spor

Gasol fırtınası!..

NBA'de Salı gecesinin önemli maçında ligin iki köklü ekibi Chicago Bulls ve Los Angeles Lakers, Staples Center'da karşı karşıya geldi.

19 Kasım 2008 02:00


NBA'de Salı gecesinin önemli maçında ligin iki köklü ekibi Chicago Bulls ve Los Angeles Lakers, Staples Center'da karşı karşıya geldi. Evsahibi ekip, İspanyol yıldızı Pau Gasol'ün etkili oyunuyla mücadeleden gülerek ayrılan taraf oldu (116-109).

İlk üç çeyrekte çok etkili bir performans ortaya koyan ve son çeyreğe 16 sayı farkla galip giren Lakers karşısında Bulls'un son çeyrekteki çabaşarı galibiyet için yeterli olmadı.

Kaliforniya ekibinde Pau Gasol 34:09 dakikaya 34 sayı, 6 ribaunt, 3 asist sığdırdı ve sahanın en skorer ismi oldu. Kobe Bryant 21 sayı, 5 ribaunt, 6 asist, 3 top çalma, 2 blok, Andrew Bynum ise 18 sayı, 9 ribaunt, 3 blok ile yıldızlaşan bir diğer isim oldu.

Konuk ekipte çaylak yıldız Derrick Rose 25 sayı, 9 asist, Ben Gordon 23 sayı, 5 ribaunt, 4 asist ile oynadı.

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