-GASCOIGNE'NİN BAŞI DERTTEN KURTULMUYOR ANKARA (A.A) - 11.10.2010 - Eski futbolcu Paul Gascoigne'nin, alkollüyken araç kullandığı gerekçesiyle bir süre gözaltına alındığı bildirildi. İngiliz polisi, 43 yaşındaki Gascoigne'nin, Newcastle'da araç kullanırken yetkililer tarafından durdurulduğunu ve yapılan test sonucunda aşırı alkollü olduğunun tespit edildiğini söyledi. Eski futbolcunun, 20 Kasım'da Newcastle'da mahkemeye çıkacağı belirtildi. İngiltere milli takımının yanısıra, Newcastle United, Tottenham, Lazio, Rangers, Middlesbrough ve Everton'da forma giyen Gascoigne, daha önce de alkollü araç kullanırken yakalanmıştı. Alkol problemi olduğu bilinen Gascoigne'nin, İngiltere'de 8. lige denk gelen ''Northern Premier League - Division One North'' takımlarından Garforth Town'a teknik direktör olacağı açıklanmış, ancak daha sonra eski futbolcu geri adım atmıştı.