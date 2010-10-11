T24 LogoT24 Logo
Spor

GASCOIGNE'NİN BAŞI DERTTEN KURTULMUYOR ANKARA (A.A)

11 Ekim 2010 14:17

-GASCOIGNE'NİN BAŞI DERTTEN KURTULMUYOR ANKARA (A.A) - 11.10.2010 - Eski futbolcu Paul Gascoigne'nin, alkollüyken araç kullandığı gerekçesiyle bir süre gözaltına alındığı bildirildi. İngiliz polisi, 43 yaşındaki Gascoigne'nin, Newcastle'da araç kullanırken yetkililer tarafından durdurulduğunu ve yapılan test sonucunda aşırı alkollü olduğunun tespit edildiğini söyledi. Eski futbolcunun, 20 Kasım'da Newcastle'da mahkemeye çıkacağı belirtildi. İngiltere milli takımının yanısıra, Newcastle United, Tottenham, Lazio, Rangers, Middlesbrough ve Everton'da forma giyen Gascoigne, daha önce de alkollü araç kullanırken yakalanmıştı. Alkol problemi olduğu bilinen Gascoigne'nin, İngiltere'de 8. lige denk gelen ''Northern Premier League - Division One North'' takımlarından Garforth Town'a teknik direktör olacağı açıklanmış, ancak daha sonra eski futbolcu geri adım atmıştı.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Kayseri'de yolcu otobüsü devrildi 23 yaralı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Dilipak: Senaryoya göre AK Parti BOP ile zaten aynı projenin...

Fethullah Gülen'den özür dilemeyen gazeteciye hapis cezası...

Kulis: Erdoğan 'asla' demişti; MHP'nin af paketi için formül aranıyor...

Erdoğan'dan İmamoğlu'na Kanal İstanbul tehdidi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24