T24 LogoT24 Logo
Gündem

GASBETTİKLERİ TELEFON ARKADAŞ KATİLİ YAPTI BURSA (A.A)

20 Eylül 2010 16:30

-GASBETTİKLERİ TELEFON ARKADAŞ KATİLİ YAPTI BURSA (A.A) - 20.09.2010 - Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesinde gasbettikleri cep telefonunu paylaşamayan madde bağımlısı 3 genç arasında çıkan kavgada bıçakla yaralanan kişi hastanede öldü. Alınan bilgiye göre, uçucu madde bağımlısı oldukları bildirilen arkadaşlar S.Ç. (16), F.D. (15) ve G.A. (18), Atatürk Stadı yakınlarında Eyüp Burak Ş'nin (17) cep telefonunu bıçak zoruyla gasbetti. Zanlılar Kent Meydanı'na doğru kaçtı. Eyüp Burak Ş, Çarşı Polis Merkezi'ne başvurarak olayı anlattı. Eyüp Burak Ş'nin verdiği eşkal doğrultusunda harekete geçen güvenlik güçleri, zanlıların yakalanması için çalışma başlattı. Olaydan birkaç saat sonra, gasbettikleri cep telefonunu paylaşamayan zanlılar arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu S.Ç. ve F.D, G.A'yı göğsünden bıçakladı. Ağır yaralanan G.A, 112 Acil Servis ekiplerince Bursa Devlet Hastanesine kaldırıldı. G.A, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Gözaltına alınan zanlılar, Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Zanlıların, sorgunun ardından adliyeye sevk edileceği bildirildi.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

KONDA Genel Müdürü Ağırdır: Haberleri TV'lerden takip edenlerin sayısı düşüyor;...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan’ın eski danışmanı: İstifaya zorlanan AK Partili belediye başkanlarının dosyalarının...

Sözcü yazarı Çölaşan’dan Ertuğrul Özkök’e: Ruhsal durumu giderek kötüleşiyor, kafayı...

Ekrem İmamoğlu: Kanal İstanbul tarihi bir ihanet projesidir; bölgede arazi...

Erdoğan'dan İmamoğlu'na Kanal İstanbul tehdidi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24