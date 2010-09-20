-GASBETTİKLERİ TELEFON ARKADAŞ KATİLİ YAPTI BURSA (A.A) - 20.09.2010 - Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesinde gasbettikleri cep telefonunu paylaşamayan madde bağımlısı 3 genç arasında çıkan kavgada bıçakla yaralanan kişi hastanede öldü. Alınan bilgiye göre, uçucu madde bağımlısı oldukları bildirilen arkadaşlar S.Ç. (16), F.D. (15) ve G.A. (18), Atatürk Stadı yakınlarında Eyüp Burak Ş'nin (17) cep telefonunu bıçak zoruyla gasbetti. Zanlılar Kent Meydanı'na doğru kaçtı. Eyüp Burak Ş, Çarşı Polis Merkezi'ne başvurarak olayı anlattı. Eyüp Burak Ş'nin verdiği eşkal doğrultusunda harekete geçen güvenlik güçleri, zanlıların yakalanması için çalışma başlattı. Olaydan birkaç saat sonra, gasbettikleri cep telefonunu paylaşamayan zanlılar arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu S.Ç. ve F.D, G.A'yı göğsünden bıçakladı. Ağır yaralanan G.A, 112 Acil Servis ekiplerince Bursa Devlet Hastanesine kaldırıldı. G.A, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Gözaltına alınan zanlılar, Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Zanlıların, sorgunun ardından adliyeye sevk edileceği bildirildi.