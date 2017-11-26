Gasbettikleri ayakkabı parasıyla üç sokak kaçabildiler

Alparslan ÇINAR/ANTALYA, (DHA) - ANTALYA\'da, M.S.D.\'nin (17) ayakkabı almak için biriktirdiği 110 TL\'yi gasbedip, kaçan B.S. ve U.K., üç sokak sonra polis tarafından yakalandı.

Olay, öğle saatlerinde, Kepez ilçesi Fabrikalar Mahallesi\'nde meydana geldi. M.S.D., ayakkabı almak için biriktirdiği 110 TL\'yi de yanına alarak, evden ayrıldı. 3006 Sokak\'a gelen M.S.D.\'ye, U.K. (16) ve B.S. (18) saatin kaç olduğunu ve yanında ne kadar parasının olduğunu sordu. Cevap vermek istemeyen M.S.D., gitmek isteyince U.K. ve B.S. tarafından darbedildi. Yere düşen M.S.D\'nin cüzdanındaki 110 TL\'yi alan B.S. ve U.K., kaçarak, uzaklaştı.

Olayı görenlerin haber vermesi üzerine adrese çok sayıda motosikletli polis ekibi sevk edildi. Belirlenen eşkalle ilgili çevrede araştırma yapan ekipler, üç sokak kaçabilen B.S. ve U.K.\'yi 3003 Sokak üzerinde yakaladı. B.S. ve U.K., ellerinden birbirine kelepçelenirken, ilk sorgularında suçlarını itiraf etti. Olayı şaka amacıyla gerçekleştirdiklerini ve parayı iade ettiklerini öne süren şüpheliler, ifadelerinin alınması için polis merkezine götürüldü.



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