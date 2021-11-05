Gasbedildiğini söyleyen taksici kendi kendini yaralamış

Denizli'de yaralı olarak bulunan taksi şoförü Burak Yalgan'ın gaspedildiğini söylemesi üzerine kamera kayıtları incelendi. Taksici, parayı sevgilisine verip kendini yaraladığını itiraf etti.

Denizli'de darbedilmiş olarak bulunan taksi şoförünün kendi kendini yaraladığı ortaya çıktı. Taksicinin kafasına taşla vurduğu, çalındı dediği parayı da sevgilisine verdiği ortaya çıktı. Merkezefendi ilçesindeki Badem Sokak'ta park halindeki taksinin içinde darp sonucu başından yaralanmış olarak bulunan şoför Burak Yalgan, Denizli Devlet Hastanesi’nde tedavi edildikten sonra emniyete çağrıldı.

İlk ifadesinde sabah saatlerinde taksisine aldığı üç kişinin kendisini darbettiğini ve yaklaşık 1000 lirasını gasbedip kaçtıklarını söyleyen Yalgan’ın çelişkili yanıtlar vermesi üzerine Yalgan'ın taksiyle geçtiği güzergahlardaki güvenlik kamerası kayıtları incelendi. Yalgan daha sonra ilk ifadesinin doğru olmadığını belirterek başını sert bir cisimle yaraladığını, parayı da sevgilisine harcaması için verdiğini itiraf etti.

Emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakılan Yalgın hakkında, suç uydurarak kamu görevlilerini oyalamaktan işlem yapıldı. (AA)