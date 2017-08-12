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Spor

Gary Medel: Defans ve orta sahada rahatım

"Futbolcular gelip geçicidir, taraftarlar kalıcıdır"

12 Ağustos 2017 15:51

Beşiktaş'ın transferini resmen duyurduğu Gary Medel, kendisi hakkında yapılan "Stoper mi; ön libero mu?" tartışmalarını "Defans ve orta sahada bütün pozisyonlarda rahatım" diyerek noktaladı.

Beşiktaş'a geldiği için mutlu olduğunu dile getiren Şilili futbolcu, "Futbolcular gelip geçicidir, taraftarlar kalıcıdır" diye konuştu.

İmza töreni öncesinde BJK TV'ye konuşan Medel, şunları kaydetti:

"Beşiktaş Türkiye'nin çok önemli bir kulübü. Devamlı yükselmekte olan bir kulüp. Çok önemli isimler geliyor. Karar vermem çok kolay oldu. Birçok teklif vardı ama ben Beşiktaş'ı seçtim.

Hem defansta hem orta sahada bütün pozisyonlarda oynadım. Hepsinde rahat hissediyorum kendimi. 

"Ben birini arayıp aramayacağımı bilemem"

3 senedir Şili Milli Takımı olarak finaller oynuyoruz. 2'sini kazanıp 1'ini kaybettik ama mutluyuz.

Benim için hazırlanan video ve fikir çok ilginçti, dikkat çekiciydi. Ben birini arar mıyım, aramaz mıyım, onu başkan ve yönetim bilir.

"Beşiktaş güzel bir aile; buraya
şampiyon olmak için geldim"

Pas isabetimin yüzde 89 oluşu olumlu bir şey. Geriden ileriye çıkarken iyi çıktığımı, topu kaybetmediğimi gösteriyor. Top çalma bireysel bir olay değildir. Baskı tamamen bir takım işidir.

Şampiyon olmak için buraya geldim. İstatistik olarak aklımda rakamlar yok. Mutlu olmak istiyorum, şampiyon olmak istiyorum, güzel bir aileye geldiğimin farkındayım.

"Futbolcular gelip geçicidir; 
geriye kalan taraftarlardır"

Gol atmak futboldaki en güzel şey. Umarım en kısa zamanda gol atarım. Önemli olan takımın kazanması. Gol attıktan sonra taraftarla kutlamayı seviyorum. Ben de bir taraftarım ve onların ne düşündüğünü çok iyi hissediyorum. Futbolcular gelip geçicidir, geriye kalan taraftarlardır.

Saha içerisinde agresif bir oyuncuyum. Yüzde 100'ümü ve hatta daha fazlasını veririm. Kanım kaynar, yerimde durmam. Bu özelliğimden dolayı çok kart gördüğümde oluyordu ama artık tecrübeliyim ve bu rakamları azalttım.

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