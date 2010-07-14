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GARSON TESİS MÜDÜRÜNÜ ÖLDÜRDÜ BURSA (A.A)

14 Temmuz 2010 15:18

-GARSON TESİS MÜDÜRÜNÜ ÖLDÜRDÜ BURSA (A.A) - 14.07.2010 - Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesindeki PTT Sosyal Tesislerinin müdürü, iş yerinde garson olarak çalışan kişi tarafından bıçaklanarak öldürüldü. Kükürtlü Mahallesi'nde kayınpederi Şenol Işıkyel'in işletmeciliğini yaptığı sosyal tesislerde garson olarak çalışan Okan O. (24) ile 10 gün önce müessese müdürü olarak göreve başlayan Murat Karagöz (38) arasında ''bulaşıkları yıkama'' meselesi yüzünden tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesinin ardından müessese müdürü Karagöz, Okan O. tarafından sol koltuk altından bıçaklandı. İş yeri çalışanlarının durumu bildirmesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil ekibi tarafından Çekirge Devlet Hastanesine kaldırılan Karagöz, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Olayın ardından güvenlik güçleri tarafından gözaltına alınan zanlının ''uyuşturucu madde ticareti'' yapmak suçundan sabıkası olduğu belirlendi. Zanlının polise verdiği ifadesinde, ''Murat Karagöz göreve başladığı günden beri üzerime çok geliyordu. Sürekli bana baskı yapıyordu. Son olarak bulaşıkları yıkamamı istedi. Aramızda bu nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın ardından da bıçakladım'' dediği öğrenildi. Zanlının sorgulamasının ardından adliyeye sevk edileceği bildirildi.

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