Garson krizi; restoran ve kafelerde nitelikli personel bulamıyor

Restoranlardaki nitelikli personel sorunu derinleşiyor. Garson maaşının 8 bine, aşçı maaşının 15 bine kadar çıktığını belirten sektör temsilcileri, "Personel yok. Kimi kurye oldu, kimi şoför... Turizm canlanınca sorun daha da büyüyecek" diyor.

Küresel salgın Covid-19 nedeniyle uzun bir süre kapalı kalan ve normalleşmeyle birlikte kapılarını açan restoranlar yapısal problemlerle boğuşuyor.

Birçok restoran ve kafe, yeni dönemde garson, şef, komi, aşçı gibi alanlarda personel bulmakta zorlanıyor. Bu sorunun büyüyerek devam ettiğini belirten sektör temsilcileri, önümüzdeki yıl özellikle turizmde beklenen hareketlenmeyle birlikte daha da derinleşeceğine dikkat çekiyor.

"Nitelikli personel bulmakta zorlanıyoruz"

Sabah gazetesinden Betül Alakent'in haberinde görüşlerine yer verilen Tüm Restoranlar ve Turizmciler Derneği (TÜRES) Başkanı Ramazan Bingöl, pandemi döneminde kapanmalar nedeniyle garsonların kuryelik, şoförlük, taksicilik gibi alanlara yöneldiğini belirtti. Bingöl, "Sadece garson değil, şef, aşçı, komi gibi birçok alanda nitelikli personel bulmakta zorlanıyoruz" dedi.

Garsonların maaşlarının bölgelerine göre değişiklik gösterdiğini anlatan Bingöl, "Örneğin Etiler'de bir garsonun ortalama maaşı bahşişlerle birlikte 8-10 bin TL. Esenyurt'ta ise mesai, bahşiş vs ile 4 bin TL. Aşçıların ise maaşları 6 binden başlayıp 15 bine kadar çıkıyor" diye konuştu.

"Kimse çırak olmak istemiyor, usta da yetişmiyor"

Mutfakta ciddi sıkıntı yaşadıklarını anlatan Bingöl, "Eskiden çırak-usta ilişkisi vardı. Artık kimse çırak olmak istemiyor. Dolayısıyla usta da yetişmiyor" ifadelerini kullandı.

Son dönemde gastronomi bölümlerinin sayısının hızla arttığını anlatan Bingöl, "Bu bir modaya döndü. Orada okuma modası var ancak buradan gelenler çok tecrübesiz. Çünkü okulların teoriği ile iş hayatının pratiği örtüşmüyor. Bize üniversitelerin de turizm liselerinin de faydası yok. Oradaki çocuklara birinci sınıftan itibaren haftanın üç günü restoran-kafede çalışma zorunluluğu olmalı. Biz maaş da veririz. İşi işte öğrenmeliler. Yoksa bu kriz önümüzdeki yıl, turizmin canlanmasıyla içinden çıkılmaz bir hâl alacak. Acil önlem şart" dedi.