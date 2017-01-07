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Spor

Garry Rodrigues'te mutlu son!

Galatasaray yönetimi, Garry Rodrigues’in ardından kulübü PAOK’la da el sıkıştı

07 Ocak 2017 11:05

Galatasaray scout ekibi ve teknik direktör Jan Olde Riekerink'in olumlu rapor verdiği Garry Rodrigues transferi için geri sayım başladı. 

Kadro dışı bırakılan Yasin Öztekin’in yerine düşünülen 26 yaşındaki Hollandalı futbolcuyla anlaşan sarı-kırmızılılar, PAOK’la pazarlıkları sonuçlandırdı.

Tarafların prensipte el sıkıştığı, ancak işin resmiyete dökülmesi için Yunan tarafının süre istediği öğrenildi.

Galatasaray hücum hattına sadece Garry Rodrigues takviyesi yapmayacak. Podolski’nin gitmesi durumunda forvet mevkisine bir futbolcu daha alacağı gelen bilgiler arasında.

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