Garry Rodrigues'in yeni adresi Olimpiakos

Süper Lig'de Galatasaray ve Fenerbahçe formaları giyen Garry Rodrigues, Yunan ekibi Olimpiakos'a imza attı.

Süper Lig'de Galatasaray ve Fenerbahçe formaları giyen Garry Rodrigues komşuya transfer oldu.

Yunanistan Süper Ligi'nin dev kulübü Olympiakos, 30 yaşındaki futbolcuyu kadrosuna kattı. Yunan ekibi oyuncuyla 3 yıllık sözleşme imzaladı.

Olympiakos sezon başında bir başka eski Galatasaraylı Henry Onyekuru'yu da renklerine bağlamıştı. Yunan ekibinin kadrosunda Fenerbahçe'nin eski yıldızı Mathieu Valbuena da bulunuyor.

2017'nin Ocak ayında 3.5 milyon euroya PAOK'tan Galatasaray'a transfer olan Rodrigues, Olimpiakos hamlesinin ardından yaklaşık 4 yıl sonra Yunanistan'a geri döndü.

Galatasaray 2019'un Ocak ayında Al Ittihad'a sattığı oyuncudan 9 milyon euroluk bonservis geliri elde etmiş ve oyuncu daha sonra kiralık olarak Fenerbahçe forması giymişti.

Olimpiakos, Garry Rodrigues transferi için herhangi bir bonservis ücreti ödemeyecek.