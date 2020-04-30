Garry Rodrigues'in 3 milyon Euro'luk son taksidini Fenerbahçe mi ödeyecek?

Galatasaray'dan Al-Ittihad'a 9 milyon Euro'ya transfer olan Garry Rodrigues'in 3 milyon dolarlık ödemesi henüz yapılmazken, gözler futbolun patronu FIFA'dan çıkacak kararda.

Garry Rodrigues'in ödemeleri için Suudi Arabistan'ın İttihad kulübünü mahkemeye veren ve davayı kazanan Galatasaray yönetimi, 3 milyon dolar bekliyor.

Ancak Suudi kulübünün yönetiminin hem Koronavirüs, hem de petrol krizi nedeniyle zor durumda olduğu 'konkordato' ilan ederek kulübü kapatmayı ve tüm futbolcularını serbest bırakmayı planladığı iddia edildi.

Başta Tony, Romarinho ve Bony olmak üzere tüm oyuncularından kendilerine takım bulmaları istenirken, Galatasaray yönetimine de "Böyle bir ödeme yapacak gücümüz yok" bilgisini verdiği bildirildi.

Fenerbahçe ödeyebilir

Fotomaç'ta yer alan habere göre, Ittihad kulübü bu parayı ödeyemezse şu anda Fenerbahçe'de olan Garry Rodrigues'in durumu ise oldukça kafa karıştırıcı bir hal alacak.

FIFA henüz ödemeleri tamamlanmadığı için Rodrigues'in Galatasaray'a dönmesine ya da Fenerbahçe'nin Al-Ittihad'a yapması gereken ödemeleri, sarı-kırmızılı kulübe yapmasına hükmedebilir.