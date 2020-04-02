Garry Rodrigues: Fenerbahçe-Galatasaray derbisi hayatımdaki en güzel maçlardan biriydi

Fenerbahçe'nin yıldız kanat oyuncusu Garry Rodrigues, Fenerbahçe-Galatasaray derbisi hayatımdaki en güzel maçlardan biri olduğunu söyledi.

Fenerbahçe'li Garry Rodrigues, TRT Spor’a açıklamalarda bulundu. Sakatlığını atlattığını ifade eden Rodrigues, Fenerbahçe-Galatasaray derbisine de değindi.

"Fenerbahçe-Galatasaray derbisi hayatımdaki en güzel maçlardan biriydi"

“Çok derbi maçı yaşadım” diyen yıldız isim "Her derbi çok özeldir. Bunların arasında bir tercih yapmam ama bu rekabet ilk 10 derbinin arasına rahatlıkla girer. Hatta belki de ilk 5’e girer. Yorum yapabilmeniz için bunu hissetmeniz ve yaşamanız gerek. Ve ben şunu rahatlıkla söyleyebilirim; Fenerbahçe-Galatasaray derbisi hayatımdaki en güzel maçlardan biriydi" dedi.

"Çalıştığım en iyi teknik direktör benim!"

Bu zamana kadar çalıştığı en iyi teknik direktörün kim olduğu yönünde sorulan soruya "Çalıştığım en iyi teknik direktör benim. Başkası değil sadece benim!" şeklinde ilginç bir cevap veren Rodrigues forma numarası hakkında ise "24 sayısı benim için özeldir çünkü profesyonel futbol kariyerime dönebilmek için 7 gün 24 saat çalışırdım. Bu nedenle futbola geri dönünce de 24 numaralı formayı seçtim. 24 numarayı giyiyorum ama favori numaram aslında 11" cevabını verdi.