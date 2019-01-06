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Spor

Garry Rodrigues, Al İttihad'a transfer oldu

Bonservis bedeli 10 milyon 250 bin Dolar Serhan TÜRK / ANTALYA (DHA) - Galatasaraylı futbolcu Garry Rodrigues, Suudi Arabistan'ın Al İttihad takımına transfer oldu

06 Ocak 2019 01:43

Bonservis bedeli 10 milyon 250 bin Dolar

Serhan TÜRK / ANTALYA (DHA) - Galatasaraylı futbolcu Garry Rodrigues, Suudi Arabistan\'ın Al İttihad takımına transfer oldu.
Bir süredir Al İttihad ile görüşmelerini sürdüren Garry Rodrigues, Suudi Arabistan\'ın yolunu tuttu. Galatasaray Kulübü, yıldız futbolcunun transferinden 10 milyon 250 bin Dolar bonservis bedeli kazandı.
Al İttihad ile görüşmelerini tamamlamak için bir süre önce Suudi Arabistan\'a giden Garry Rodrigues\'in kısa sürede resmi sözleşmeye imza atması ve Galatasaray Kulübü\'nün sözleşme detaylarını Kamuyu Aydınlatma Platformu\'na (KAP) bildirmesi bekleniyor.

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