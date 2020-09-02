Garo Paylan: 'Diyarbakır Duvarı' Cengiz Holding için mi yapılıyor?

Halkların Demokratik Partisi (HDP) Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan, Diyarbakır'da şehir merkezinden geçen tren hattına duvar örülerek şehrin ikiye bölünmesi konusunu Meclis gündemine taşıdı.

Garo Paylan, Diyarbakır kent merkezini, fiilen ikiye bölecek olan bu çalışma sonucunda, Diyarbakır halkının hem gündelik hem de ticari yaşamının son derece olumsuz etkileneceğini söyledi.

Paylan, ''Diyarbakır ve çevre illerde madencilik faaliyetleri yürüten Cengiz Holding gibi yandaş şirketlerin, çıkardıkları madenleri daha hızlı taşıyabilmeleri için Diyarbakır’a duvar örüldüğü, kent halkının malumudur'' ifadelerini kullandı.

HDP'li vekil, ilgili sivil toplum örgütlerinin, yük trenleri ile taşımacılığın ve tehlikeli madde sevkiyatının, şehrin dışından geçecek ayrı bir hat yapılarak gerçekleştirilmesini ve mevcut hattın hafif raylı sistemle yalnızca yolcu taşımacılığı için kullanılmasını talep ettiklerini belirtti.

Garo Paylan'ın Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun yanıtlaması istemiyle sorduğu sorular şöyle:

Kenti ikiye bölecek “Diyarbakır Duvarı”, Cengiz Holding için mi yapılıyor?

Tren hattını şehir dışına taşımayı neden düşünmediniz?

“Diyarbakır Duvarı” hakkında ÇED raporu alınmış mıdır?

Kent için ‘sosyal ayrıştırma’ anlamına gelecek “Diyarbakır Duvarı” projesindeki kamu yararı ilkesini açıklar mısınız?

“Diyarbakır Duvarı” projesinin, esnafa yaşatacağı ciddi ticari kaybı hesapladınız mı?

“Diyarbakır Duvarı” projesi için Diyarbakırlıların onayını aldınız mı?

Yarım asrı aşkın süredir var olan tren hattına beton duvar döşemek, ‘neden şimdi aklınıza geldi?’

“Diyarbakır Duvarı” madencilik sektöründeki yandaş şirketlerin talebi ile mi yapılıyor?

Diyarbakır halkı, kentinde duvar istemiyor. Bu projeyi durduracak mısınız?

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