Garo Paylan: Çiftlikbank'ın kuruluşunda ve bazı yatırımlarında devlet desteği aldığı iddiaları doğru mu?

HDP İstanbul Milletvekili Garo Paylan, sahibinin Uruguay'a kaçtığı belirtilen ve gerçek para üzerinden sanal tarım yapılan Çiftlikbank’ı Meclis gündemine taşıdı.

SPK’nın incelemesi sonrasında, sistemin dolandırıcılık olduğunun açıkça ifade edildiğine dikkat çeken Paylan, Başbakan Binali Yıldırım’ın yanıtlaması istemiyle verdiği önergede, “Çiftlik Bank hakkında ilk şikâyet hangi tarihte ve hangi kuruma yapılmıştır? Mağduriyetlere ilişkin ne tür bir planlamanız olacaktır” diye sordu.

Paylan’ın Başbakan Yıldırım'a yönelttiği sorular şöyle:

Çiftlik Bank, internet sitesine üye olunduktan sonra gerçek parayla sanal tarım yatırımları yapılan ve üyelerine yüksek kazanç getiren bir oyun olarak bir süredir ülkenin gündeminde yer almaktaydı. Birçok uzman ve kişi, oyunun “ponzi” sistemine göre tasarlandığını ve nitelikli dolandırıcılık kapsamında ele alınması gerektiğini belirtmişlerdir. Tüm bunlara rağmen Çiftlik Bank’ın tanıtım reklamları hemen hemen her kanalda yayınlanmıştır. Çiftlik Bank CEO’su olarak tanıtılan kişi birçok medya kuruluşuna açıklamalarda bulunmuş, Türkiye’nin dört bir yanına yatırımlar yapıldığını söylemiştir. SPK’nın incelemesi sonrasında, sistemin dolandırıcılık olduğu açıkça ifade edilmiştir. Bu şebekenin 80.000 vatandaşımızdan 510 milyon TL topladığı bilgisi ve Çiftlik Bank yönetici ve CEO’sunun yatırılan paralarla birlikte yurt dışına kaçtığı haberleri basına yansımıştır.

Çiftlik Bank oyununa üye olan ve yatırım yapan kişi sayısı kaçtır?

Kurulduğu günden bu yana Çiftlik Bank hesaplarına ne kadar para yatırılmıştır?

Çiftlik Bank’ın kuruluşunda ve bazı yatırımlarında devlet desteği aldığı iddiaları doğru mudur?

Mağduriyetlere ilişkin ne tür bir planlamanız olacaktır?

Bu dolandırıcılığa ortak olan basın-yayın kuruluşları ve reklamlarına yer veren TV kanallarına ilişkin bir yaptırım ve uygulamanız olacak mıdır?

Çiftlik Bank hakkında ilk şikâyet hangi tarihte ve hangi kuruma yapılmıştır?

Şikâyet sonucu ilgili birimlerce ilk soruşturma ne zaman açılmıştır?

2016 yılında kurulan bu sistemin 2018 yılına kadar sürdürülmesinde rolü olan kişi ve kurumlara ilişkin açılmış bir soruşturma var mıdır?



